Samanyolu Haber /Gündem / ABD’nin yeni bütçesinde Ukrayna yardımı yok! /01 Ekim 2023 17:19

ABD’nin yeni bütçesinde Ukrayna yardımı yok!

ABD Temsilciler Meclisi yeni bütçe tasarısını Ukrayna’ya yardım olmadan onayladı. Tasarı bu şekliyle Devlet Başkanı Biden tarafından da imzalandı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 
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Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Patrick McHenry, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya para tahsisini içermeyen 45 günlük bir hükümet finansman projesini onayladığını söyledi.

Devlet Başkanı Joe Biden'ın 2023 mali yılının bitimine az bir süre kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak tasarıyı imzaladı. Fakat bütçede Ukrayna’ya desteğin olmaması dikkat çekti. 

Temsilciler Meclisi'nin 335 üyesi hükümet finansmanı projesine oy verirken, 209'u aleyhte oy kullandı. Ukrayna'ya yardım sağlanması tarafların üzerinde anlaşmaya varamadığı tartışmalı konulardan biri. 

Beyaz Saray bu amaçlar için 24 milyar dolar ayırmayı teklif ediyor. Ancak tartışmalar sonrası geçen bütçede Ukrayna’ya yardı yer almadı.
Onaylanan bütçe tasarısı, özellikle afet yardımı, federal sel sigortası programı ve Federal Havacılık İdaresi'nin yeniden başlatılmasına yönelik harcamaları içeriyordu.

Temsilciler Meclisi'nin aksine Demokrat çoğunluğa sahip olan Senato, Ukrayna'ya 6,15 milyar dolar yardım içeren bir hükümet finansmanı kararı düşünüyor. Üst meclisteki Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell, Senato Cumhuriyetçilerinin Demokratların girişimini engelleyeceğini söyledi.
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