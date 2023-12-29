Samanyolu Haber /Dünya / ABD ordusu, gizli görev için uzay aracı fırlattı /29 Aralık 2023 18:10

ABD ordusu, gizli görev için uzay aracı fırlattı

Uzay aracı, Çin'in Shenlong adı verilen kendi gizli robotik uzay uçağını yörüngeye göndermesinden iki hafta sonra fırlatıldı.

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SpaceX uzay şirketi Falcon Heavy roketi ile ABD ordusuna ait gizli bir görev için dizayn edilen X-37B uzay aracını Perşembe gecesi yörüngeye fırlattı.

Haftalarca süren gecikmelerden sonra roket, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Fırlatma SpaceX'in web sitesinde canlı yayınlandı.

Mürettebatsız ve otonom olarak çalışan uzay aracının yedinci görevinde tam olarak nereye gittiği açıklanmadı.

Pentagon da uzay aracı ve misyonu hakkında çok az bilgi yayınladı.

SpaceX ise fırlatmayla ilgili açıklamasında görevden yalnızca Pentagon'un belirlediği kod adı olan USSF-52 olarak bahsetti.

SpaceX, "Falcon Heavy, USSF-52 misyonunu Fırlatma Kompleksi 39A'dan yörüngeye fırlattı" şeklinde kısa bir açıklama ile yetindi.

Gelişmiş teknoloji deneyleri

Daha önce Pentagon, X-37B'nin yedinci görevinin "birden fazla gelişmiş teknolojik deney" içereceğini söylemişti.

ABD Hava Kuvvetleri'nden geçen ay yapılan bir açıklamada, "Bu testler, yeniden kullanılabilir uzay uçaklarının yörünge rejimlerinde çalıştırılmasını, gelecekteki uzay teknolojilerini denemeyi ve malzemeler üzerindeki radyasyon etkilerinin araştırılmasını içeriyor." denildi.

X-37B'nin, 26 bin 700 kilograma kadar yük taşıyabilen en güçlü operasyonel roketlerden biri olan Falcon Heavy ile ilk kez havalandığı belirtildi.

Yaklaşık küçük bir otobüs büyüklüğündeki X-37B, 2011'de kullanımdan kaldırılan insanlı uzay mekiklerinin mini versiyonuna benziyor. X-37B, daha önceki görevlerinde NASA için radyasyonun tohumlar üzerindeki etkisine ilişkin testler gerçekleştirmişti.

Çin'in uzay aracından iki hafta sonra
X-37B'nin fırlatıılışı, Çin'in Shenlong adı verilen kendi gizli robotik uzay uçağını yörüngeye göndermesinden iki hafta sonra gerçekleşti.

Çinli yetkililer 14 Aralık'taki fırlatma sonrasında yapılan açıklamada, "Bu dönemde, uzayın barışçıl kullanımına yönelik teknik destek sağlamak amacıyla yeniden kullanılabilir teknolojiler ve uzay bilimi deneyleri planlandığı gibi gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandılar.

2010 yılından bu yana faaliyette olan 9 metre uzunluğundaki X-37B Yörünge Test Aracı, Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi olan United Launch Alliance tarafından Hava Kuvvetleri için tasarlandı.
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