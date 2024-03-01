Samanyolu Haber /Gündem / ABD Senatosu'ndan F-16 kararı /01 Mart 2024 10:59

ABD Senatosu'ndan F-16 kararı

ABD'li Senatör Rand Paul'ün sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı, Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada reddedildi.

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ABD'nin Kentucky eyaletinin Senatörü Rand Paul'un 5 Şubat'ta sunduğu Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarının kabul veya reddine ilişkin oylama Senato Genel Kurulu'nda yapıldı.

Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı, 13 "evet" oyuna karşı 79 "hayır" oyu ile reddedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ocak'ta Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığının Kongre'ye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senato'ya sunduğu itiraz gündeme gelmiş, söz konusu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilmiş, burada 15 günlük süre içinde tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştı.

ABD yönetimi son olarak Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kabul ve teklif mektuplarını Ankara'ya iletmişti.
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