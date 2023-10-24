Samanyolu Haber /Dünya / ABD ‘şimdilik’ ateşkes istemiyor /24 Ekim 2023 08:25

ABD ‘şimdilik’ ateşkes istemiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de ateşkesin tartışılabilmesi için Hamas’ın bütün rehineleri serbest bırakması gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 17’nci gününde devam ederken ABD Başkanı Biden’a olası ateşkese destek verip vermeyeceği soruldu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Biden, “Rehineler serbest bırakılmalı, ateşkesi sonra tartışabiliriz” dedi.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ateşkes ilan edilmesine karşı uyarıda bulundu.

Matthew, ateşkese ‘Hamas’a dinlenme, yeniden teçhizatlanma ve İsrail’e karşı terör saldırılarını sürdürmeye hazırlanma fırsatı vereceğini’ için karşı olduklarını söyledi.
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