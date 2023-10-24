Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?





HALK, İTTİFAK İSTİYOR MU?







Ankette “Sizce siyasi partilerin kendi adaylarını çıkarması mı, yoksa ittifak kurarak güçlerini birleştirmesi mi daha etkili bir stratejidir?” sorusuna katılımcıların 49.4’ü ‘kendi adaylarını çıkarmaları daha etkilidir’ yanıtını verirken, ‘ittifak kurarak güçlerini birleştirmeleri daha etkilidir’ diyenlerin oranı ise yüzde 35.6 çıktı. ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı ise yüzde 15.

AKP’LİLER KENDİ ADAYLARIYLA, CHP’LİLER İTTİFAK KURARAK SEÇİME GİRMEK İSTİYOR





Partilerin ittifak yaparak mı, yoksa kendi adaylarıyla mı seçime girmeleri konusunda ise partilerin eğilimleri farklılık arz ediyor. AKP’lilerin yüzde 58.5’i partilerin kendi adaylarını çıkarmalarının daha etkili olduğunu belirtirken, ittifakı destekleyenler yüzde 28.1 oranında. Bu tablo CHP’de tam tersine dönüyor. CHP’lilerin yüzde 51.4’ü ittifak kurarak seçimlere girilmesini savunurken, ‘kendi adayını çıkarmalı’ diyenlerin oranı yüzde 34.6. MHP’lilerin yüzde 47.7’si kendi adayıyla seçimlere girilmesi önerisini desteklerken, ittifak halinde girilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 43.6 çıkıyor.

İYİ PARTİ’DE İTTİFAK TALEBİ YAKLAŞIK YÜZDE 35





Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti’de ise çarpıcı veriler var. İYİ Partililerin yüzde 63.5’i kendi adayıyla seçime girilmesini istiyor. İttifakı savunanların oranı ise yüzde 34.7’de kalıyor. Bu durumda İYİ Parti yönetiminin seçimlere kendi adayıyla girme kararı, seçmen eğilimiyle örtüşüyor.





HEDEP’TE KAFA KAFAYA





Benzer bir durum Yeşil Sol Parti’de yaşanıyor. Kongrede adını HEDEP olarak değiştiren partide kendi adayıyla seçimlere girilmesini isteyenlerin oranı yüzde 48 çıkarken, ittifakları destekleyenlerin oranı yüzde 40.8 çıkıyor. HEDEP seçmeninin eğilimi de ittifak yerine kendi adaylarıyla seçime girmekten yana.





“ADAY MI ÖNEMLİ YOKSA PARTİ Mİ?”





“Aday mı önemli yoksa parti mi?” sorusuna “parti” diyenlerin oranı yüzde 21.5 olurken, hem “parti hem aday” diyenlerin oranı ise yüzde 44.2.

KILIÇDAROĞLU DEVAM ETMEMELİ” DİYENLER ÇOĞUNLUKTA







Ankete katılanların yüzde 65.7’si ‘Kılıçdaroğlu devam etmemeli’ diyor. ‘Devam etmeli’ diyenlerin oranı ise yüzde 24’te kalıyor. ‘Kılıçdaroğlu gitmeli’ diyenlerin oranı CHP’de daha fazla. CHP’lilerin yüzde 70.6’sı ‘Kılıçdaroğlu gitmeli’ derken, ‘kalmalı’ diyenlerin oranı yüzde 23.9’da kalıyor.





ÖZEL Mİ, KILIÇDAROĞLU MU?





5 Kasım’daki kurultayda Kılıçdaroğlu ile değişimcilerin adayı olan Özgür Özel yarışacak. Ankete katılanların yüzde 37.3’ü ‘Özgür Özel’ derken, Kılıçdaroğlu’nu isteyenlerin oranı yüzde 24.3 çıkıyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, Optimar’ın 15-18 Ekim tarihleri arasında, Türkiye genelinde 2 bin kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını aktardı.AKP’lilerin yüzde 25.6’sı parti derken, yüzde 46.9’u aday diyor. Hem parti hem aday diyenlerin oranı ise yüzde 21.8 çıkıyor. CHP’de ise parti diyenlerin oranı yüzde 19.6, aday diyenlerin oranı yüzde 37.8’e ulaşıyor. Hem parti hem aday diyenlerin oranı ise yüzde 36.6 çıkıyor. MHP’de parti diyenlerin oranı yüzde 37.6 oluyor, aday diyenler ise yüzde 44.5’e ulaşıyor. Hem parti hem aday diyenlerin oranı ise yüzde 13.9’da kalıyor. İYİ Parti’de parti diyenlerin oranı yüzde 24.3’te kalırken, aday diyenlerin oranı yüzde 42 çıkıyor. Hem parti hem aday diyenler ise yüzde 32’ye ulaşıyor. HEDEP’te ise parti diyenlerin oranı yüzde 29.3 olurken, aday diyenlerin oranı yüzde 40’a ulaşıyor. Hem parti hem aday diyenlerin oranı ise yüzde 26.7’de kalıyor.