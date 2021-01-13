ABD Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azledilmesinin oylanacağı oturum başladı

Demokratlar, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek Trump'ın azlinde ısrarcı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıkladı. Oylamanın Türkiye saatiyle gece yarısı yapılması bekleniyor.







ABD'de Demokratlar, Kongre baskınından sorumlu tuttukları Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için düğmeye bastı. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde, Trump'ın azlinin görüşülüp oylanacağı oturum başladı. Tasarının kabul edilmesi halinde Trump, hakkında iki kez azil süreci yürütülen ilk başkan olacak.





Bununla birlikte, tasarının Demokrat kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde bazı Cumhuriyetçilerin de desteğiyle kabul edilmesi kesin görünse de, Kongre'nin üst kanadı olan Senato'daki süreç sonucunda kabul edilmesi ve Trump'ın Beyaz Saray'ı Joe Biden'a bırakacağı 20 Ocak'tan önce azil yoluyla görevden alınması olasılığı düşük.





NYT'DEN SENATO İDDİASI: 20 CUMHURİYETÇİ DESTEKLEYECEK

Trump'ın suçlu bulunup görevden alınması için Senato'da üçte iki çoğunluk sağlanması, yani en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi gerekiyor. New York Times gazetesi, 20 Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmaya hazırlandığını öne sürdü. Ancak Senato'daki yargı sürecinin ne zaman başlayacağı veya 20 Ocak'tan önce başlayıp başlamayacağı bilinmiyor.













'İSYANA TEŞVİK'LE SUÇLANIYOR

Demokratların Temsilciler Meclisi’ne sunduğu dört sayfalık azil tasarısında, Trump 'isyana teşvik'le suçlanıyor. Trump'ın kaybettiği seçimlerde hile yapıldığı temelsiz iddialar ortaya attığı, kaybettiği Georgia eyaletinde yerel yetkililere sonucu döndürmek için '11 binden fazla oy bulma' baskısı yaptığı ve Kongre'de Joe Biden'ın zaferinin resmileşeceği oturum öncesinde destekçilerini Kongre binasına yürümeleri için teşvik ettiği belirtiliyor.





LIZ CHENEY DE DESTEKLEYECEK

Temsilciler Meclisi'nde Türkiye saatiyle gece yarısı yapılması beklenen oylamada, eski başkan yardımcılarından Dick Cheney'nin kızı ve Temsilciler Meclisi'nde üçüncü en kıdemli Cumhuriyetçi olan Liz Cheney'nin de azil sürecine destek vermesi bekleniyor.