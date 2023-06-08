ABD: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli kaynağa sahibiz

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin Kahovka Hidroelektrik Santrali etrafındaki durumu yakından izlediğini ve Rusya'nın olayla ilgisini doğrulayamadığını ifade etti.





“Barajdaki patlamadan Rusya'nın sorumlu olduğuna dair haberler gördük. Bu haberleri değerlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve veri toplamak için Ukraynalılarla birlikte çalışıyoruz. Şu anda kesin olarak neler olduğunu söyleyemeyiz, ancak kesinlikle daha fazla bilgi sağlayacağız” dedi.





Tahribatın Ukrayna halkı ve bölge için çok önemli olacağını söyleyen Kirby, bunun Ukrayna’nın enerji güvenliği üzerinde de yıkıcı bir etkisi olabileceğini sözlerine ekledi.





Santraldeki tahribatın Ukrayna’nın karşı taarruzu üzerine ne gibi bir etkisi olabileceği sorusuna Kirby, “Açıkçası, bu konuda çıkarımlarda bulunmak için çok erken olduğunu düşünüyorum” yanıtını verdi.





Ukrayna’nın saldırısını hafife almayın





Ukrayna’nın planladığı karşı saldırı hakkında açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin başlamış olan karşı saldırısını Rusların hafife almaması gerektiğini söyledi.





Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırı eylemlerine “makul bir yanıt” vermek gerektiğine vurgu yapan Medvedev;





“Düşmanı hafife almamalıyız. Onu destekleyen düşman ve Batı dünyası, ülkemizi yeryüzünden silmek için her şeyi yapmaya hazır. Bu nedenle, şimdi asıl mesele mümkün olduğunca konsantre olmak ve düzgün bir cevap vermek, ”ifadelerini kullandı.





Dmitry Medvedev, Ukrayna'nın karşı saldırısının Rusya için sürpriz olmadığını ve Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine göre "havacılıkta, hassas silahlarda, zırhlı kuvvetlerde" bir avantaja sahip olduğunu söyledi.