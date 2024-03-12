ABD vatandaşı Araplar Biden’a oy verecek mi?

ABD'nin üç önemli çekişmeli eyaleti Kuzey Carolina, Minnesota ve Michigan’da on binlerce Amerikalı ön seçimlerde Demokrat Başkan Joe Biden'a oy vermek yerine bağımsız kalmayı tercih etti.



Michigan'daki Arap asıllı Amerikalılar’ın öncülük ettiği bu hareket, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü ve Gazze’deki sağlık bakanlığına göre en az 30 bin Filistinli’nin öldüğü savaşa Biden’ın verdiği desteği protesto amacıyla başlatıldı.



İsrail'in Gazze'de kullandığı silahlar büyük ölçüde ABD tarafından finanse ediliyor ve ABD'de üretiliyor.



Kasım ayındaki seçimlerde başkanın yenilgisi için çalışan bir grup olan Abandon Biden'ın Michigan Eş Başkanı Samraa Luqman, "Ona karşı hissettiğim öfke tarif edilemeyecek kadar büyük. Trump'a karşı hissettiklerimle kıyaslanamaz bile" diyor.



Luqman’a göre Demokrat Parti'nin insan hakları ve azınlıkların korunması alanlarında daha yüksek ahlaki standartları temsil ettiği varsayımı ortadan kalktı.



Eyaletteki Demokrat seçmenlerin yüzde 13'ünü oluşturan 100 binden fazla Michiganlı 27 Şubat'taki ön seçimde Biden’a destek konusunda bir taahhüt vermedi yani bir anlamda bağımsız kalmayı tercih etti.



Michigan, ülkedeki en büyük Arap asıllı Amerikalı nüfusuna evsahipliği yapıyor.



"Bağımsız" oy kullanılması ile Biden'a bu önemli çekişmeli eyalette Arap asıllı Amerikalılar’ın oylarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu mesajı veriliyor.



Biden'ın Michigan’ı kazanmadan da zafer elde etmesi mümkün ama bu yol çok daha zor.



Michigan-Dearborn Üniversitesi'nden Arap asıllı Amerikalılar üzerine araştırma yapan Amny Shuraydi, "Bu nüfusun çoğu Demokrat olarak kayıtlı. Üç seçmenden biri Cumhuriyetçi ikisi Demokrat. Ancak nasıl oy verdikleri yıla göre değişiyor" diyor.



"Arap asıllı Amerikalılar arasında tıpkı diğer seçmen grupları gibi çok muhafazakar olanlar da var, çok liberal olanlar da” diyen Shuraydi, Ortadoğu siyasetininse Arap Amerikalı ve Müslüman seçmenlerin çoğunluğunda, oy verme konusunda nihai kararlarını vermelerinde kesinlikle rol oynadığını söylüyor.



Eski Başkan Donald Trump 2016'da Michigan'ı 11 binden az bir oy farkıyla kazanmıştı. Biden 2020'de yaklaşık 120 bin oy farkla eyalette galip çıkmıştı.



Eyalette 200 bin ila 300 bin Arap asıllı Amerikalı olduğu tahmin ediliyor; ancak hepsi oy kullanma hakkına sahip değil.



Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Jeffrey Grynaviski, "Michigan'daki Arap asıllı Amerikalılar’a odaklandık çünkü seçim sonucunu değiştirecek oy sayısına neredeyse tam olarak sahipler" diyor.



Michigan'daki ön seçimin ardından Biden'ın kampanya sözcüsü, Başkan'ın, kendisine bağlılık bildirmeyen kampanyalara katılan seçmenlerin seslerine kulak verdiğini ve İsrail ile Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışın sağlanması hedeflerini paylaştığını söyledi.