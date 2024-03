Trump, “sus payı davası”na ne istiyor?

Donald Trump Pazartesi günü, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels’a ödediği sus payından kaynaklanan suçlamalarla ilgili ceza davasına bakan New York mahkemesinin hakiminden, erteleme talebinde bulundu.



Trump, ABD Anayasa Mahkemesi ayrı bir davada, başkanlık dokunulmazlığı iddiasını incelemeyi bitirene kadar duruşmanın yapılmamasını istedi.



“Sus payı davası”nın 25 Mart'ta Manhattan'daki New York eyalet mahkemesinde başlaması bekleniyor.



Trump iş kayıtlarında tahrifat yaptığı gerekçesiyle yöneltilen 34 suçlamayı kabul etmemişti. Bu suçlamalar, Trump'ın 2016 yılı başkanlık seçimi kampanyasını yürüttüğü dönemden on yıl önce kendisiyle cinsel ilişkide bulunduğunu iddia eden Stormy Daniels'a sessiz kalması için eski avukatı Michael Cohen tarafından yapılan sus payı ödemesinden kaynaklanıyor.



Savcılar, Trump’ın Michael Cohen'i, Daniels’a 130 bin dolar ödemeye yönlendirdiğini ve daha sonra Cohen'e yaptığı geri ödemeyi yalan beyanla yasal harcamalar olarak kaydettiğini söylüyor.



Trump, gerçek adı Stephanie Clifford olan Daniels ile yaşadığı ilişkiyi reddediyor.



Savcılar, Cohen'in Daniels'a yapılan ödemeyle ilgili federal soruşturmada işbirliği yapmasını önlemek için Trump’ın 2018’de "baskı kampanyası" yürüttüğüne ilişkin kanıtlar sunmayı planladıklarını geçen ay açıklamıştı.



Cohen o yıl kampanya finansmanı yasasını ihlal etmekten suçlu bulunmuştu.



Trump'ın avukatları Pazartesi günü mahkemeye yaptıkları başvuruda savcıların baskı kampanyası iddiasını "hayali" olarak nitelendirdi.



Avukatlar, savcıların Trump'ın o yıl Cohen hakkında kamuoyuna yaptığı açıklamalarla ilgili kanıt sunmalarına izin verilmemesi gerektiğini; çünkü Trump'ın 2018’de bu açıklamaları başkan olarak resmi sıfatıyla yaptığını savundu.



Trump'ın avukatları, "Resmi eylemlere dayalı cezai kovuşturma muafiyeti olmadan, siyasi rakipleri fiili şantaj yoluyla Başkan'ın kararlarını etkilemeye ve kontrol etmeye çalışacaklardır" diye yazdı.



Suçlamaları yönelten Manhattan Bölge Savcılığı’ndan henüz bir açıklama gelmedi.



Dava, Cumhuriyetçi başkan adayının karşı karşıya olduğu dört federal ve eyalet ceza davasından biri.