Fransa’yı çökerten siber saldırıyı bakın kim üstlendi

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Pazar akşamı birçok devlet hizmetinin “benzeri görülmemiş yoğunlukta” siber saldırıya uğradığı dile getirildi. Açıklamada, “Dün akşamdan (Pazar gününden) bu yana, birçok devlet hizmeti, teknik yöntemleri klasik olan, ancak yoğunluğu eşi benzeri görülmemiş bilgisayar saldırılarına maruz kaldı. Derhal Pazar akşamı karşı önlemleri alabilmek için bir kriz birimi devreye sokuldu. Bu aşamada, çoğu hizmet için bu saldırıların etkisi azaltıldı” denildi.



Başbakanlığa bağlı Bakanlıklar arası Dijital Müdürlük (DINUM) ve Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Kurumu (ANSSI) ekiplerinin seferber edildiği, “bu saldırılar bitene kadar filtreleme tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceği” açıklandı.



Internet korsanları, Fransa'nın bakanlıklar arası dijital departmanı, Başbakanlık, Ekonomi Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Danıştay ve Havacılık Genel Müdürlüğü bilgisayar hizmetlerini devre dışı bıraktı.



Telegram sosyal ağında 2023'ten bu yana oldukça aktif olan Anonymous Sudan hareketi, ‘hizmet reddi’ yani istek sitelerine hizmet dışı kalana kadar saldırı yapılması” yöntemini kullandı.



Anonymous Sudan hacker grubu



Bir güvenlik kaynağı bu aşamada saldırının “Rusya kaynaklı olduğunun söylenemeyeceğini” belirtirken, Kamu haber kanalı Franceinfo'nun verdiği bilgilere göre, Telegram ağında bu siber saldırının sorumluluğunu “Anonymous Sudan” grubu üstlendi. Çeşitli İslamcı davaları destekleyen bu Rus yanlısı bilgisayar korsanları, geçtiğimiz baharda birçok Fransız havaalanının ve Fransız istihbarat servisi DGSI'nin web sitelerinin engellenmesi sorumluluğunu üstlenmişti.



France Info, “Çeşitli İslamcı davaları destekleyen bu Rus yanlısı bilgisayar korsanları, geçtiğimiz yıl birçok Fransız havaalanının ve Fransız gizli istihbarat servisi DGSI'nin web sitelerinin engellenmesi” eylemlerini üstlendiğini kaydetti.



LCI haber kanalı da saldırının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Ukrayna’ya asker göndermeyi de ihtimal dışı tutmuyoruz” açıklamasından sonra gelmesine dikkat çekti. LCI, saldırının “tipik Rus tarzı” olduğunu dile getirerek, haberi “Siber saldırıda Moskova gölgesi” başlığıyla duyurdu.



Başbakana bağlı görev yapan Savunma ve Ulusal Güvenlik (SGDSN) Genel Sekreteri Stephane Bouillon, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, bu yaz yapılacak Paris Olimpiyat Oyunları ve 9 Haziran'daki Avrupa seçimlerinin, “yabancı ülkelerin manipülasyonu için önemli bir hedef” olacağı uyarısında bulunmuştu.