Samanyolu Haber /Dünya / BM Genel Sekreteri Guterres'dan Gazze için Ramazan çağrısı /12 Mart 2024 09:29

BM Genel Sekreteri Guterres'dan Gazze için Ramazan çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Ramazan ayına girilmiş olması sebebiyle Gazze'de "silahların susması" gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ramazan ayına girilmiş olması sebebiyle Gazze'de "silahların susması" gerektiğini söyledi.

Basın mensuplarına bugün bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri, "Bugün, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların barış, uzlaşma ve dayanışma değerlerini kutladığı ve yaydığı bir dönem olan mukaddes Ramazan ayının başlangıcı. Ancak Ramazan başlamış olsa da Gazze'de ölümler, bombalamalar ve kan dökülmeye devam ediyor" dedi.

Guterres "Bugün en güçlü çağrım, silahları susturarak Ramazan ruhunu onurlandırmak ve hayat kurtaran yardımların gereken hızda ve ölçekte ulaştırılmasını sağlamak için tüm engelleri ortadan kaldırmaktır" ifadelerini kullandı. Hamas'a yönelik de "Aynı zamanda Ramazan'ın merhamet ruhuyla tüm rehinelerin serbest bırakılması için çağrıda bulunuyorum" dedi.

"Daha fazla önlenebilir ölümden kaçınmak için harekete geçmeliyiz" diyen Guterres "Gazze'deki Filistinliler için hayat kurtaran yardımlar, eğer gelirse, damla damla geliyor. Uluslararası insani hukuk paramparça halde. Ve İsrail'in tehdidinde bulunduğu Refah'a saldırısı Gazze halkını daha da derin bir cehennem çemberinin içine düşürebilir" şeklinde konuştu.

Hamas'ın elindeki rehinelerin ailelerinin de insani ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatan Guterres "İsrailli rehine aileleri çektikleri eziyet ve ıstırabı paylaştılar ve sevdiklerinin derhal serbest bırakılması için yalvardılar. Ve İsrail bombardımanlarında öldürülen yakınlarının yürek burkan tanıklıklarını paylaşan ve derhal ateşkes talep eden Filistinli aileler... Bu aile üyelerinden birinin dediği gibi, 'Buraya taziye için gelmedik. Özür dilemek için de burada değiliz. Acil eylem için buradayız.' Bunu istemek çok mu fazla? Bu sesleri duymalı ve kulak vermeliyiz" dedi.

Guterres konuşmasında Sudan'daki çatışmalara da dikkat çekerek Ramazan ayında Sudan'da da silahların susmasını istedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM Genel Sekreteri Guterres'dan Gazze için Ramazan çağrısı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:47:11