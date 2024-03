''Gençler yanlarında akıllı telefon olmadığında daha mutlu''

Pew Araştırma Merkezi'nin yeni bir raporuna göre ABD'li gençlerin neredeyse dörtte üçü, telefonları yanlarında olmadığında kendilerini mutlu veya huzurlu hissettiklerini söylüyor.



Pazartesi yayınlanan Pew anketi, telefonsuz kalmanın olumlu çağrışımlarına rağmen, çoğu gencin telefon veya sosyal medya kullanımını sınırlamadığını da ortaya koydu.



Anket, politika yapıcıların ve çocuk hakları savunucularının gençlerin telefonları ve sosyal medyayla olan ilişkileriyle giderek daha fazla ilgilenmeye başladığı bir dönemde geldi.



Geçtiğimiz sonbaharda, aralarında California ve New York'un da bulunduğu onlarca eyalet, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta’ya, bilerek ve kasıtlı olarak çocukları bağımlı hale getiren özellikler tasarlayarak gençlere zarar vermek ve gençlerin ruh sağlığı sorununa katkıda bulunmak suçlamasıyla dava açmıştı.



Ocak’ta ise Meta, TikTok, X ve diğer sosyal medya şirketlerinin CEO'ları, platformlarının gençlere verdiği zararlar konusunda Senato Adalet Komisyonu’nda ifade vermişti.



Artan endişelere rağmen gençlerin çoğu, akıllı telefonların yaratıcı olmayı ve hobi edinmeyi kolaylaştırdığını söylerken, ankete katılanların yüzde 45'i akıllı telefonların okulda başarılı olmalarına yardımcı olduğunu söyledi.



Gençlerin çoğu, akıllı telefona sahip olmanın akranlarına faydalarının, zararlarından daha ağır bastığını söyledi.



Pew'e göre, yüzde 95 oranla, ABD'deki gençlerin neredeyse tamamı akıllı telefona erişebiliyor.



Gençlerin yüzde 69’u akıllı telefonların kendi yaşlarındaki kişilerin hobi ve ilgi alanlarını takip etmesini az çok kolaylaştırdığını söylerken, yüzde 65’i bu cihazların yaratıcı olmalarını sağladığını söylüyor.



Ankete katılanların yarıya yakını bu cihazların gençlerin okulda başarılı olmasını kolaylaştırdığını söylüyor.



Anket 26 Eylül-23 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.



Anketin örneklemi, 1453 genç ve gençlerin birer ebeveyninden oluşuyor ve ankette artı veya eksi yüzde 3,2 puanlık bir hata marjı var.



Anketin diğer bulguları ise şöyle sıralanıyor:



Ankete katılan ebeveynlerin yaklaşık yarısı gençlerin telefonda geçirebileceği süreyi sınırladıklarını söylerken katılımcıların yüzde 48’i böyle bir sınırlamada bulunmuyor.



Yaklaşık on ebeveyn ve on gençten dördü, en azından ara sıra, gençlerin telefonda ne kadar zaman harcadığı konusunda birbirleriyle tartıştıklarını söylüyor. Ebeveynlerin ve gençlerin yüzde 10'u bu tartışmaların sıklıkla yaşandığını söylüyor. Telefon kullanımı konusunda sıkça tartıştıklarını söyleyenler arasında en çok Latin kökenli Amerikalılar yer alıyor.



13-14 yaş arası çocukların ebeveynlerinin yüzde 64’ü çocuklarının akıllı telefonlarına baktıklarını söylerken bu oran 15-17 yaş arası çocukların ebeveynlerinde yüzde 41 olarak görülüyor.



Ankete katılan gençlerin yüzde 42’si akıllı telefonların sosyal becerileri öğrenmeyi zorlaştırdığını, yüzde 30'u ise kolaylaştırdığını söylüyor.



Ankete katılan ebeveynlerin yaklaşık yarısı telefonlarında çok fazla zaman harcadıklarını söylüyor. Yüksek gelirli ebeveynlerin çocuklarının telefonlarında çok fazla zaman geçirdiklerini söyleme olasılığı, düşük gelir grubundakilere göre daha yüksek görülüyor. Beyaz ebeveynlerin, Latin kökenli veya siyah ebeveynlere kıyasla çocuklarının telefonlarında çok fazla zaman geçirdiklerini söyleme olasılıkları daha yüksek.