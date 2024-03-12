Samanyolu Haber /Spor / Oyuncuya kafa atan teknik direktör kovuldu /12 Mart 2024 09:10

Oyuncuya kafa atan teknik direktör kovuldu

İtalya'nın Seri A ekiplerinden Lecce teknik direktörü Roberto D'Aversa, bir oyuncuya kafa attığı gerekçesiyle pazartesi günü işine son verildi.

SHABER3.COM

Olay, pazar günü rakip takım Hellas Verona'ya evinde 1-0 yenildiği maçın sonunda yaşandı.

Verona forveti Thomas Henry, maçın bitiş düdüğünün ardından Lecce defans oyuncusu Marin Pongracic ile tartışırken Teknik Direktör Roberto D'Aversa tartışan oyuncuların yanına gitti.

Ancak D'Aversa, oyuncuları ayırmak yerine maç görevlilerinin gözleri önünde Henry'ye kafa atarak yere düşürdü.

Serie A kulübünden yapılan açıklamada, "Lecce-Verona maçının sonunda yaşananların ardından Lecce, teknik direktör Roberto D'Aversa'nın görevine son verdi" denildi.

Yaşananlar için özür dileyen D'Aversa, kafa atmadığını söylese de yayınlanan görüntüler D'Aversa'nın oyuncuya kafa attğını gösterdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Oyuncuya kafa atan teknik direktör kovuldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:47:49