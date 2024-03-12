Oyuncuya kafa atan teknik direktör kovuldu

Olay, pazar günü rakip takım Hellas Verona'ya evinde 1-0 yenildiği maçın sonunda yaşandı.



Verona forveti Thomas Henry, maçın bitiş düdüğünün ardından Lecce defans oyuncusu Marin Pongracic ile tartışırken Teknik Direktör Roberto D'Aversa tartışan oyuncuların yanına gitti.



Ancak D'Aversa, oyuncuları ayırmak yerine maç görevlilerinin gözleri önünde Henry'ye kafa atarak yere düşürdü.



Serie A kulübünden yapılan açıklamada, "Lecce-Verona maçının sonunda yaşananların ardından Lecce, teknik direktör Roberto D'Aversa'nın görevine son verdi" denildi.



Yaşananlar için özür dileyen D'Aversa, kafa atmadığını söylese de yayınlanan görüntüler D'Aversa'nın oyuncuya kafa attğını gösterdi.