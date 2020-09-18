Samanyolu Haber /Dünya / ABD ve Rus uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi /18 Eylül 2020 21:59

ABD ve Rus uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi

ABD ve Rusya savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde karşı karşıya geldikleri ifade edildi.

SHABER3.COM

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının Karadeniz üzerinde ABD’ye ait bir devriye uçağını engellediğini duyurdu.

Rusya ile ABD arasında Karadeniz'de yaşanan gerilim devam ediyor. Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Rus hava sahası kontrol sistemleri, Karadeniz'in tarafsız suları üzerinden Rus devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti. Su-27 tipi savaş uçağı, sınırlarımıza yaklaşan hedefine ABD Deniz Kuvvetleri’be ait P-8A Poseidon tipi devriye uçağı olduğunu tespit etti” ifadelerine yer verildi.

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