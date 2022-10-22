ABD ve Rusya arasında ilginç yakınlaşma

İki ülke de ABD Savunma Bakanı ile Rus mevkidaşı Sergei Shoigu arasındaki görüşmeyi doğruladı.



Taraflar, Ukrayna’daki durumun konuşulduğunu aktardı.



Görüşme, iki bakanın 13 Mayıs’tan bu yana gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesi oldu.



Pentagan Basın Sözcüsü Patrick Ryder, görüşmenin ardından BBC’ye yaptığı açıklamada, “ABD’nin iletişim kanallarını açık tutmaya istekli olduğunu” söyledi.



Rusya Savunma Bakanlığı ise görüşmede "Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere uluslararası güvenlikle ilgili mevcut sorunların tartışıldığını" söyledi.



Mayıs ayındaki son görüşmenin ardından Austin, mevkidaşına acil ateşkes çağrısı yapmıştı. Ancak bu görüşmede bu talepten bahsedilmedi.



İki bakanın görüşmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya istekli olabileceğine dair imaları ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da bunlara karşı uyarıları sonrasında yapıldı.



Gerek ABD gerekse de Birleşik Krallık yetkilileri, Putin'in bu örtülü tehditleri gerçekleştirme şansının düşük olduğuna inandıklarını söylüyor.



Pat Ryder, görüşmenin bu soruna yanıt olarak planlanıp planlanmadığı sorulduğunda, Putin’in imalarının “sorumsuz ve endişe verici” olmasına rağmen, ABD'nin Rusya'nın nükleer silah kullanmaya karar verdiğine dair "şu anda hiçbir belirti görmediğini” söyledi.



Halihazırda ABD ve Rusya arasındaki soğuk olan ilişkiler, Ukrayna'nın işgaliyle birlikte daha da kötüleşti.



İki ülke liderinin 2021’in ortalarında gerçekleştirdiği görüşme, daha iyi bir ilişkiye doğru olumlu bir adım olarak görüldü. Ancak bu süreç, Ukrayna’daki gerilimin artmasıyla sekteye uğradı.



Savaşın başlamasından önce de Putin ve Biden birden fazla kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde ABD Başkanı, Rus mevkidaşından savaştan vazgeçmesini istedi.



İşgalin başlamasının ardından ise iki lider arasında herhangi bir görüşme olmadı.