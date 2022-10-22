Samanyolu Haber /Dünya / Trump resmi olarak ifade vermeye çağrıldı /22 Ekim 2022 10:54

Trump resmi olarak ifade vermeye çağrıldı

ABD'de Temsilciler Meclisi bünyesindeki Kongre binası baskınını araştırma komisyonu, eski Başkan Trump'ı ifadeye çağırdı.

SHABER3.COM

DW'deki habere göre, ABD Kongre binasına yönelik 6 Ocak 2021'de gerçekleşen baskına ilişkin olarak kurulan parlamento araştırma komisyonu, eski Başkan Donald Trump'ı dinlemeyi planlıyor. Cumhuriyetçi eski Başkan Trump'a gönderdiği tebligatı Cuma günü kamuoyuna açıklayan araştırma komisyonu Trump'tan yemin ederek ifade vermesi talebinde bulundu. 14 Kasım'dan itibaren komisyon tarafından dinlenmesi öngörülen Trump'ın 4 Kasım'a kadar da gereken belgeleri komisyona göndermesi istendi.

Temsilciler Meclisi bünyesindeki dokuz üyeli araştırma komisyonu, geçen hafta oybirliği ile Trump'ın komisyonda dinlenmesi kararı almıştı. Demokrat Partili Komisyon Başkanı Bennie Thompson, Trump'ın yaptıklarının "hesabını Amerikan halkına vermesi" gerektiğini ifade etmişti.

2024 yılında yapılacak seçimlerde başkanlığa yeniden aday olma planları yapan Trump, komisyonda ifade verip vermeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ancak Trump'ın ifadeye çağrılması sembolik bir anlam taşıyor. ABD'de 8 Kasım'da yapılacak Kongre seçimleri nedeniyle, araştırma komisyonunun Ocak ayında yeni parlamento faaliyet başlamadan önce çalışmalarını tamamlaması gerekiyor. Kamuoyu yoklamaları, Başkan Joe Biden'ın da üyesi olduğu Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybedebileceğini gösteriyor. Bu durumda, araştırma komisyonunun incelemelerini rafa kaldırmak zorunda kalabileceği tahmin ediliyor.
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