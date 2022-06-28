Samanyolu Haber /Gündem / ABD-Venezuela arasındaki buzlar eriyor: ABD'li bir heyet görüşme için Caracas'a geldi /28 Haziran 2022 10:36

ABD-Venezuela arasındaki buzlar eriyor: ABD'li bir heyet görüşme için Caracas'a geldi

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetinden bir heyetin çeşitli konuları görüşmek üzere ülkeye geldiğini bildirdi.

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Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, gündeme ilişkin konular üzerinde değerlendirmelerde bulundu.



Nicolas Maduro, ABD hükümetinden bir heyetin çeşitli konuları görüşmek üzere ülkeye geldiğini bildirdi.

Maduro, iki ülke arasında 5 Mart'ta başlayan müzakerelerin sürdürülmesi için gündemdeki konuların değerlendirildiğini söyledi.

Maduro ayrıca, Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in ABD'den gelen heyeti kabul ettiğini vurgulayarak, "İki saat önce Venezuela'ya gelen bu önemli heyet, şu anda Rodriguaz tarafından ağırlanıyor. İkili gündemdeki konulara süreklilik kazandırılmaya çalışılıyor" ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY, VENEZUELA İLE GÖRÜŞÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI
Amerikan basınında ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren petrol krizini hafifletmek için Venezuela'ya yaptırımları hafifletmeyi değerlendirdiğine ve ABD'li bir heyetin Caracas'ta Maduro ile görüştüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, görüşmeyi teyit etmiş, ABD'li yetkililerin Caracas’ta yaptığı görüşmenin amacının "enerji güvenliği" ve tutuklu ABD'lilerin durumunu ele almak olduğunu bildirmişti.

Nicolas Maduro, ABD heyetiyle görüşmelerin devam edeceğini, ülke muhalefetiyle de kesilen diyaloğun yeniden başlatılacağını duyurmuştu.

Maduro, ABD hükümetinden gelen heyetle "saygılı" ve "samimi" bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.
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