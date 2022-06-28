AKP'den bir seçim hamlesi daha: Küskünleri toparlama harekatı

‘Kuruluştan Günümüze İl Başkanları’ adı altında AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantının bir benzeri, temmuzda yapılacak. AK Parti, ‘Geçmiş Dönem Belediye Başkanları Toplantısı’ yapmayı hedefliyor. Eski AK Partili başkanlar Ankara’da yapılacak toplantıya davet edildi. Toplantıyı Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı organize edecek.





'GÖNÜL ALMA PLANI'

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Partili kurmaylar, “Yolu partiden geçmiş, herhangi bir nedenle kırılmış, darılmış ve gönül koyanlar olmuş olabilir. Bu arkadaşlarla bir araya geleceğiz” ifadalerini kullandı.





Eski partililere seçimler için destek vermeleri ve birlikte çalışma öneriliyor. 2023 seçimlerinin en kritik seçim olduğu vurgulanıyor.