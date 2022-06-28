Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den bir seçim hamlesi daha: Küskünleri toparlama harekatı /28 Haziran 2022 10:33

AKP'den bir seçim hamlesi daha: Küskünleri toparlama harekatı

AKP yönetiminin eski il başkanları ve eski belediye başkanlarıyla toplantı düzenlediği öğrenildi. Eski siyasetçilerin partiye kazandırılması hedefleniyor.

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‘Kuruluştan Günümüze İl Başkanları’ adı altında  AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantının bir benzeri, temmuzda yapılacak. AK Parti, ‘Geçmiş Dönem Belediye Başkanları Toplantısı’ yapmayı hedefliyor. Eski AK Partili başkanlar Ankara’da yapılacak toplantıya davet edildi. Toplantıyı Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı organize edecek.

'GÖNÜL ALMA PLANI'
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Partili kurmaylar, “Yolu partiden geçmiş, herhangi bir nedenle kırılmış, darılmış ve gönül koyanlar olmuş olabilir. Bu arkadaşlarla bir araya geleceğiz” ifadalerini kullandı.

Eski partililere seçimler için destek vermeleri ve birlikte çalışma öneriliyor. 2023 seçimlerinin en kritik seçim olduğu vurgulanıyor.
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