Samanyolu Haber /Gündem / Rus hackerlar Moskova'ya yaptırım uygulayan Litvanya'ya saldırdı /28 Haziran 2022 10:43

Rus hackerlar Moskova'ya yaptırım uygulayan Litvanya'ya saldırdı

Litvanya'da kamu ve özel web sitelerine yönelik siber saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı, Rus bir hacker grubunun üstlendiği duyuruldu.

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Rusya, geçen hafta Vilnius'un kısıtlama kararına karşı misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Litvanya Savunma Bakanlığı'nın yeni bir açıklamasında ise, "Litvanya devlet kurumları ve şirketleri yoğun DDoS saldırısı altında." ifadeleri kullanıldı.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre açıklamada, benzer saldırıların gelecek günlerde ulaşım, enerji ve finans gibi sektörlerde devam etmesinin muhtemel olduğu vurgulandı.

Litvanya Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Başkanı Jonas Skardinskas, "muhtemelen" Rusya'dan geldiğini söylediği saldırıda hedeflenenler arasında güvenli sunucuların da bulunduğunu söyledi.

RUS GRUP SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ

Rus hacker grubu "Killnet" ise, Litvanya'nın kısıtlamalarına misilleme olarak, düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Öte yandan Litvanyalı yetkililer, en ciddi saldırıların kontrol altına alındığını duyurdu.

Başbakan Ingrida Somnyte ise, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından benzer saldırıların sıklaştığını söyledi.
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