Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 5-11 yaş grubu için Pfizer/BioNTech'e acil kullanım onayı /29 Ekim 2021 23:17

ABD'de 5-11 yaş grubu için Pfizer/BioNTech'e acil kullanım onayı

ABD'deki 5-11 yaş arasında çocuklar için Pfizer/BioNTech uzmanları tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının acil kullanımına onayı verildiği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanımına onay verdi.

ABD’de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk nüfus bulunuyor.

FDA'nın internet sitesinde yayımlanan çalışmada, BioNTech'in Kovid-19 aşısının çocuk dozunun semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 91’e yakın oranda koruyucu olduğu açıklanmıştı.

Çalışmada 5-11 yaş aralığındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun üçte biri oranında Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtilmişti.

Araştırmacılar, aşılama yapılan çocukların yapılmayanlara kıyasla bağışıklık sistemlerinin antikor üreterek daha güçlendiğinin gözlemlendiğinin ve virüsü çok daha hafif semptomlarla atlattıklarının altını çizmişti. 
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