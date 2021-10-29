ABD'de 5-11 yaş grubu için Pfizer/BioNTech'e acil kullanım onayı





ABD’de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk nüfus bulunuyor.





FDA'nın internet sitesinde yayımlanan çalışmada, BioNTech'in Kovid-19 aşısının çocuk dozunun semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 91’e yakın oranda koruyucu olduğu açıklanmıştı.





Çalışmada 5-11 yaş aralığındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun üçte biri oranında Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtilmişti.





Araştırmacılar, aşılama yapılan çocukların yapılmayanlara kıyasla bağışıklık sistemlerinin antikor üreterek daha güçlendiğinin gözlemlendiğinin ve virüsü çok daha hafif semptomlarla atlattıklarının altını çizmişti.