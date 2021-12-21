Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 6,2 büyüklüğünde deprem /21 Aralık 2021 07:49

ABD'de 6,2 büyüklüğünde deprem

California’nın kuzeyinde Cape Mendocino bölgesinde denizde 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

SHABER3.COM

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin merkez üssünün Büyük Okyanus’ta 9 km derinlikte, California'nın Humboldt ilçesindeki Lost Coast bölgesi yakınlarında olduğunu bildirdi.

Depremin geldiği fay sisteminin doğası gereği bir tsunami uyarısını tetiklemediği kaydedildi. Yerel saatle 12.10'da meydana gelen depremin ardından ilçede yaralanan olmadığı ve tahliye emri verilmediği de bildirildi

Yetkililer, yollarda hasar olup olmadığını kontrol etmek için işçi ve ekiplerin görevlendirildiğini ve sarsıntının neden olduğu heyelanlar nedeniyle iki yolun trafiğe kapatıldığını açıkladı.

1992'de aynı bölge bir dizi depremle sarsılmıştı. Los Angeles Times gazetesinin bildirdiğine göre 29 yıl önceki depremlerde 1100'den fazla ev ve işyeri zarar görmüş, 200 yapı yıkılmıştı.

1992 depremlerinin en büyüğü olan 7,2’lik depremde küçük bir tsunami de kaydedilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de 6,2 büyüklüğünde deprem Sonraki Haber >>

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:57:36