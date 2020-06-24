Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de Facebook'a karşı reklam boykotu kampanyası büyüyor /24 Haziran 2020 15:33

ABD'de Facebook'a karşı reklam boykotu kampanyası büyüyor

ABD'de befret söylemine sessiz kaldığı gerekçesiyle Facebook'a karşı başlatılan reklam boykotu kampanyasına Unilever'e ait dondurma şirketi Ben & Jerry's de katıldı.

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Ben & Jerry's şirketinden yapılan açıklamada, #StopHateforProfit (Kâr için nefreti durdur) kampanyasına destek belirtilerek şöyle denildi:

"Platformlarının ulusumuzun bölünmesi, seçmenlerin baskı altına alınması,ırkçılık ve şiddetin körüklenmesi ve demokrasimizin sekteye uğratılması amacıyla kullanılmasının önlenmesi için Facebook'a daha kararlı davranmaçağrısında bulunanlara katılıyoruz."

Daha önce de doğa sporları ve kamp malzemeleri üreticisi North Face, açık kaynak yazılım şirketi Mozilla ve şifre yönetimi uygulaması Dashlane, Temmuz ayı boyunca Facebook ve Instagram'a reklam vermeme kararı almıştı.

Facebook'tan yapılan açıklamada ise şirketin "kurallarını gözden geçirmeye, karar alma süreçlerinde şeffaflık ve çok sesliliğe önem vermeye, ırksal adalet ve seçmen etkileşimini geliştirmek için çaba harcamaya devam ettiği" belirtildi.

'Trump'ın tehdit mesajını engellemedi'

"Kâr için nefreti durdur" kampanyası, geçen hafta aralarında ırkçılık karşı sivil toplum kuruluşlarında başlatılmıştı.

Hareketin açıklamasında bu kampanyanın "geçmişi ırkçı, şiddeti özendiren ve yanıltıcı içeriğe izin verme örnekleriyle dolu olan Facebook'a tepki olarak başlatıldığı" belirtilmişti.

Facebook geçen yıl yaklaşık 70 milyar dolar reklam geliri elde etmişti.

Bu ay şirket çalışanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yağma başlarsa ateş açma da başlar" mesajını kaldırmadığı ya da etiketlemediği için tepki göstermişti.

Trump, siyah ABD vatandaşı George Floyd'ın 25 Mayıs'ta Minneapolis'te polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protesto dalgasında bu mesajını Twitter'da da paylaşmış; şirket, "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle uyarı etiketi koymuştu.
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