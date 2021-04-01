ABD'de iki ayrı silahlı saldırı: 6 ölü

ABD'de iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi. California eyaletine bağlı Orange kentindeki bir iş merkezine düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi vuruldu. Orange polisi, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk, 4 kişinin öldüğünü duyurdu.





Olay yerine gelen polisle çatışan saldırgan, yaralı yakalandı. Soruşturma sürerken, yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.





WASHINGTON'DA METRODA SALDIRI

Washington DC Polisi, kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro istasyonu yakınlarında dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güncelleme yayımladı. Polis, saldırıda yaralanan 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğünü duyurdu





Washington'daki silahlı saldırı, dün yerel saatle 13.30'da yaşanmıştı.





Polisin ilk paylaştığı verilerde 2'si ağır, 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti.





Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken saldırgan veya saldırganlara ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.