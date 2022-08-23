Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki konut satışlarında dikkat çeken rakam /23 Ağustos 2022 21:18

ABD'deki konut satışlarında dikkat çeken rakam

Türkiye'de girdi maliyetlerinin artması nedeniyle durma noktasına gelen inşaat sektöründeki arz düşmesi sonrasında artan konut talebi, ABD'de de ise tersi yönde ilerliyor.

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ABD'de konut satış rakamlarının altıncı ayında da düşüş eğiliminde olduğu ifade edildi.

Türkiye'de girdi maliyetlerinin artması nedeniyle durma noktasına gelen inşaat sektöründeki arz düşmesi sonrasında artan konut talebi, ABD'de de ise tersi yönde ilerliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD’de yeni konut satışları yüksek borçlanma maliyetleri ve azalan taleple altıncı ayda da düşüşünü sürdürdü.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre yeni konut satışları temmuzda azalan taleple Ocak 2016’dan beri en düşük seviyeye geriledi.

Satışlar bu dönemde yüzde 12,6 düşüşle yıllıklandırılmış bazda 511 bine geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 575 bindi. Satışlar böylece 6. ayda da düşüşünü sürdürdü.

ORTALAMA SATIŞ FİYATI ARTTI

Haziran verisi de 585 bine revize edildi. Ortalama satış fiyatı yüzde 8.2 artarak 439 bin 400 dolara yükseldi. Bu, 2020’nin sonundan beri görülen en düşük artış oldu.
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