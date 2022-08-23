ABD'deki konut satışlarında dikkat çeken rakam

ABD'de konut satış rakamlarının altıncı ayında da düşüş eğiliminde olduğu ifade edildi.







Türkiye'de girdi maliyetlerinin artması nedeniyle durma noktasına gelen inşaat sektöründeki arz düşmesi sonrasında artan konut talebi, ABD'de de ise tersi yönde ilerliyor.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD’de yeni konut satışları yüksek borçlanma maliyetleri ve azalan taleple altıncı ayda da düşüşünü sürdürdü. ABD’de yeni konut satışları yüksek borçlanma maliyetleri ve azalan taleple altıncı ayda da düşüşünü sürdürdü.

ORTALAMA SATIŞ FİYATI ARTTI





ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre yeni konut satışları temmuzda azalan taleple Ocak 2016’dan beri en düşük seviyeye geriledi.Satışlar bu dönemde yüzde 12,6 düşüşle yıllıklandırılmış bazda 511 bine geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 575 bindi. Satışlar böylece 6. ayda da düşüşünü sürdürdü.Haziran verisi de 585 bine revize edildi. Ortalama satış fiyatı yüzde 8.2 artarak 439 bin 400 dolara yükseldi. Bu, 2020’nin sonundan beri görülen en düşük artış oldu.