Samanyolu Haber /Ekonomi / Japonya’da enflasyon göstergeleri rekor seviyede /23 Ağustos 2022 21:21

Japonya’da enflasyon göstergeleri rekor seviyede

Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünya genelinde yükselişe geçen enflasyon rakamlarının Japonya'da da rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

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Tüm dünyada etkili olan enflasyondaki artış seyrinin Japonya'da da etkili olmaya devam ettiği aktarıldı.

Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünya genelinde yükselişe geçen enflasyon rakamlarının Japonya'da da rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

Japonya’da yüksek enerji maliyetleri ve para birimi yendeki zayıf seyir, işletmeleri maliyetleri tüketicilere yansıtmaya zorlarken enflasyon göstergeleri rekor seviyeye ulaştı.

Fiyatlardaki en büyük artış ve en büyük düşüş meydana getiren faktörleri hesaplayan enflasyon göstergesi yıllık bazda yüzde 1,8 ile rekor artış kaydetti. Tüketici fiyatları sepetindeki fiyat artışlarını gösteren yayılım endeksi ise yüzde 73,2 ile rekor yüksek orana çıktı.

2008’DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKMIŞTI

Bu yükselişe rağmen rakamların ABD ve Avrupa’ya kıyasla düşük kalması nedeniyle Japonya Merkez Bankası yakın zamanda para politikasında normalleşmeye dönmeyebilir. Ancak bu rakamlar, Japon tüketiciler ve işletmelerin uzun zamandır görülmeyen enflasyon dinamikleriyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
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