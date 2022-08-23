Samanyolu Haber /Kültür / Muğla'daki festivalle ilgili iptal kararı çıktı /23 Ağustos 2022 21:28

Muğla'daki festivalle ilgili iptal kararı çıktı

Balıkesir'deki Zeytinli Rock Festivali'nin ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Muğla'daki bir başka festivalin de iptal edildiği belirtildi.

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Balıkesir'de yapılması planlanan ve Burhaniye Kaymakamlığınca ileri bir tarihe ertelenen Zeytinli Rock Festivali ile ilgili tepkiler sürerken,  Muğla'daki Milyonfest'in de iptal edildiği belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Fethiye Belediyesinin destekleriyle 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Milyon Fest, Muğla Valiliği tarafından yasaklandı.

Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle 1-2-3-4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Milyon Fest Fethiye’nin iptal edilmesine ilişkin “Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı’nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesinin İnlice Plajı’ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.
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