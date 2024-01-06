Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den 10 milyon dolarlık Hamas ödülü /06 Ocak 2024 14:17

ABD'den 10 milyon dolarlık Hamas ödülü

ABD, Türkiye dahil çeşitli ülkelerdeki Hamas destekçilerine ilişkin bilgi paylaşanlara para ödülü vereceğini açıkladı.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas’ın mali mekanizmalarının sekteye uğratılmasına yönelik bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı. ABD, Türkiye’de bulunduğu belirtilen 3 Hamas yetkilisi dahil, örgütün mali destekçilerine ilişkin bilgi talep ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ödül açıklaması, Hamas’ın gelir kaynakları ve mali mekanizmaları; Hamas bağışçıları, Hamas adına çift kullanımlı teknolojinin elde edilmesinde rol alan paravan şirketler ve Hamas üyelerini kapsayan suç planları konusunda bilgi verilmesini kapsıyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan paylaşılan açıklamada bu kişilerin adları şu şekilde sıralandı: Abdelbasit Hamza Elhassan Khair, Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb, Walid Mohammed Mustafa Jadallah ve Muhammad Ahmad ‘Abd Al-Dayim Nasrallah.

Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb ve Walid Mohammed Mustafa Jadallah’ın Hamas’ın Türkiye’deki yatırım ağının bir parçası olduğu belirtildi. Türkiye’deki Trend GYO adlı şirketin CEO’su Alshawa’nın Hamas’ın çeşitli yatırım portföyü şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı belirtiliyor.
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