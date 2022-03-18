Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den 100 uçaklık Rusya yaptırımı /18 Mart 2022 21:58

ABD'den 100 uçaklık Rusya yaptırımı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı devam ederken, ABD'nin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar kapsamında 100 adet uçağa uçma yasağı getiirldiği belirtildi.

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Rusya'ya yönelik 'Ukrayna' yaptırımları genişleyerek sürerken, söz konusu bu yaptırımları ihlal edenlere de farklı cezai uygulamalar gündemde.

Bu kapsamda ABD yönetiminin 100 uçağın uçuşunu engelleme kararı aldığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya ihraç edilen ticari ve özel uçakların ABD'nin ihracat kontrollerini ihlal ettiğinin belirlendiği bildirildi.

İhracat kontrollerini ihlal ederek Rusya'ya uçan ticari ve özel uçakların tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu uçaklara herhangi bir hizmet sağlanması için izin gerekeceği kaydedildi.

HAPİS VE PARA CEZASI

Açıklamada, böyle bir iznin olmaması halinde uçakları işletenlerin, Rusya dahil, herhangi bir yerde ihracat kontrollerini ihlal etme riskiyle karşı karşıya kalacağı, hapis ve para cezası, ihracat ayrıcalıklarının kaybı veya diğer kısıtlamaları içerebilecek eylemlere tabi olacakları ifade edildi.

Söz konusu önlemin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı verilen yanıtın bir parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, bu uçakların herhangi bir hizmet alması engellenerek Rusya'dan yapılan uluslararası uçuşların etkin şekilde durdurulacağı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığının açıklamasında paylaşılan listede, Rus iş insanı Abramovich'in uçağı Gulfstream G650'nin yanı sıra yolcu ve kargo taşımacılığı yapan Rus hava yolu şirketleri Aeroflot, AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air ve Aviastar-TU tarafından işletilen 99 Boeing uçağı yer aldı.
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