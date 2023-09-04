Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama /04 Eylül 2023 19:05

ABD'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. Açıklamada ABD ve Birleşmiş Milletler adına Türkiye'nin girişimlerine teşekkür edildi.

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Rusya'nın Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını üçüncü kez uzatmayacağını açıklamasının yankıları sürüyor.

Bugün Soçi'de gerçekleştirilen Erdoğan - Putin zirvesi sonrası iki lider kameraların karşısına geçti. Erdoğan 'tahıl koridoru devam etmeli' mesajı verdi ve 'Bu kapsamda yeni teklif paketi hazırladık. Birleşmiş Milletler'in yeni çalışmasıyla netice alınacağını umuyorum' dedi. Putin ise yaptırımlarının kalkması durumunda anlaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Söz konusu görüşmeye ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. CNN Türk'ün aktardığına göre, bakanlıktan yapılan açıklamada "Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. ABD ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye minnettar" ifadeleri kullanıldı.



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