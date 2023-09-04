Ukrayna'dan savaş çıkaracak iddia: 'Rusya NATO üyesi ülkeye saldırdı'

Ukrayna, Rusya'nın tahıl ihracat limanına düzenlediği saldırıda kullandığı İHA'ların NATO üyesi Romanya topraklarında patladığını öne sürdü.







Reuters'ta yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, İran yapımı insansız hava araçlarına atıfta bulunarak "Rus saldırısı sırasında, Rus İHA'ları Romanya topraklarına düştü ve patladı. Bu, Rusya'nın füze terörünün sadece Ukrayna'nın güvenliği için değil, aynı zamanda NATO üyesi ülkeler de dahil olmak üzere komşu ülkelerin güvenliği için de büyük bir tehdit oluşturduğunun bir başka kanıtıdır" ifadesinde bulundu.





ROMANYA YALANLADI

Bükreş yönetimi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Romanya'nın vurulmadığı belirtildi.





Romanya tarafından yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Rus İHA'ları Romanya topraklarına düşmüş olabileceği durumunu kategorik olarak reddetmektedir" ifadesi yer aldı.





Romanya ayrıca, "Rusya'nın saldırı araçları hiçbir zaman Romanya ulusal toprakları ya da suları üzerinde doğrudan askeri tehdit oluşturmamıştır" sözlerini açıklamasına ekledi.