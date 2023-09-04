Putin-Erdoğan görüşmesinden hangi mesajlar çıktı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü.





Görüşmeye ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Görüşmelerin ilk kısmı yapıcıydı, görüşmenin ardından herhangi bir belge imzalanması beklenmiyor" ifadelerini kullandı.





İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. İlk sözü alan Putin, konuşmasında şu mesajları verdi:





-İkili ticaretimizin yüzde 80 büyüdüğünü görüyoruz, yerli para birimi konusunda kararlılığımızı sunduk. Dolar ve euro para birimlerini daha az kullanma konusunda hemfikiriz.





-Türk Akım ve Mavi Akım konusunda 20 milyar metreküp doğal gaz aktardığını görüyoruz, Rusya her zaman için doğal gaz konusunda en büyük partneri olacağının altını çizmek istiyoruz.





-Eğer Rus tarım ürünlerinin ihracatıyla ilgili tüm yaptırımlar kaldırılacaksa biz Tahıl Anlaşması'nı canlandırmaya hazırız.





-Rusya, Türkiye, Katar olarak fakir ülkelere ücretsiz tahıl göndermeye hazırız.





-Rusya'dan 1 milyon ton tahıl imtiyazlı fiyatla Türkiye üzerinden una çevirip Katar'ın finansmanıyla böyle bir projeyi yerine getirmeye hazırız.





-Katar da insani sebeplerden dolayı bunu değerlendiriyor. 6 Afrika ülkesiyle çalışıyoruz.





-Türkiye ve Katar ile yapacağımız tahıl projesini Karadeniz girişiminin alternatifi olarak görmüyoruz.





Erdoğan ise mesajlarını şu şekilde ifade etti:





-Birleşmiş Milletler'in yeni çalışmasıyla netice alınacağını umuyorum.





-Ukrayna'nın yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor.





-Tahıl ürünlerini un şeklinde Afrika ülkelerine gönderebiliriz.