Samanyolu Haber /Gündem / Peskov: Putin-Erdoğan görüşmesi son derece yapıcıydı /04 Eylül 2023 17:00

Peskov: Putin-Erdoğan görüşmesi son derece yapıcıydı

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin ile Erdoğan arasında genişletilmiş formatta yapılan görüşmelerin oldukça yapıcı geçtiğini söyledi.

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Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmeye ilişkin detaylar gelmeye başladı.

Heyetler arası görüşmelerin ardından iki liderin çalışma yemeğine geçtiği ve dar daire görüşülmeye devam edildiği söylendi. 

1,5 saat kadar süren heyetlerin de katıldığı müzakerelerin ardından, Putin ve Erdoğan, görüşmelerine dar formatta çalışma yemeğinde devam ediyor.

Liderlerin çalışma yemeği formatında müzakereleri sürdürecekleri, ardından basına açıklama yapacakları bildiriliyor.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin ile Erdoğan arasında genişletilmiş formatta yapılan görüşmelerin oldukça yapıcı geçtiğini söyledi.
Peskov ayrıca, Soçi'de yürütülen görüşmeler sonucunda herhangi bir belge imzalanması planlanmıyor. Peskov, devlet başkanların "yüz yüze" görüşmeye geçtiğini belirterek, önemli konuların başlasa görüşüleceğine vurgu yaptı.

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