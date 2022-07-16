ABD'den Hindistan ile ilgili yeni S-400 kararı

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi sonrasında iki ülke arasında kriz patlak vermiş ve Ankara'nın NATO üyesi olması da gerekçe gösterilerek Türkiye yeni nesil savaş uçağı F-35 projesinden çıkartılmıştı.





ABD yönetiminden bu defa ise Hindistan ile ilgili bir S-400 kararı geldiği belirtildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Hindistan’a Rusya’dan aldığı S-400’lerden dolayı yaptırım muafiyeti getiren bir madde ekledi. ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Hindistan’a Rusya’dan aldığı S-400’lerden dolayı yaptırım muafiyeti getiren bir madde ekledi.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan füze alması nedeniyle bir kurum ve dört bürokrata yaptırım uygulamıştı. Ayrıca Türkiye, ABD tarafından F-35 programından da çıkarılmıştı.Temsilciler Meclisi’nde dün onaylanan NDAA’nın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.Yaklaşık 650 önergenin eklendiği NDAA’ya Hindistan’ın Rusya’dan S-400 aldığı için uygulanması planlanan CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasına ilişkin bir madde eklendi.Hindistan kökenli Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna’nın sunduğu tasarı eki, dünkü oylamada kabul edildi.