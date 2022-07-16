Samanyolu Haber /Gündem / "Enflasyon, sizin hatalarınızın bu millete bedeli” /16 Temmuz 2022 00:34

"Enflasyon, sizin hatalarınızın bu millete bedeli”

Yaşanan yüksek enflasyon olgusunu 15 Temmuz darbe girişiminin bir devamı olarak gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap veren Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Yanlış görüyorsunuz Sayın Erdoğan. Enflasyon, sizin hatalarınızın bu millete bedeli.” mesajını paylaştı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Enflasyon, sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. 15 Temmuz’un bir devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına devam edeceğiz” sözlerine tepki gösterdi. Babacan, “Enflasyon, sizin hatalarınızın bu millete bedeli” dedi.

Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, “Salgın ve savaş şartlarının tetiklediği, enerji başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki fahiş artışın hızlandırdığı enflasyon, sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. 15 Temmuz’un bir devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına devam edeceğiz” demişti.

"YANLIŞ GÖRÜYORSUNUZ SAYIN ERDOĞAN"

DEVA Partisi lideri Babacan, Erdoğan’ın bu sözlerine, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Yanlış görüyorsunuz Sayın Erdoğan. Enflasyon, sizin hatalarınızın bu millete bedeli” diyerek tepki gösterdi.
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