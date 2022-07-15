Fransa Ulusal Bayramı'nda havai fişek faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

Bastille Günü, başka deyişle Fransa Ulusal Bayramı’nın kutlandığı dün düzenlenen havai fişek gösterilerinden biri faciayla sonuçlandı.Fransız Devrimi’ne zemin hazırlayan gelişmelerden biri kabul edilen, 14 Temmuz 1789’daki Bastille Baskını’nın yıldönümünde düzenlenen kutlamalar kapsamında ülkenin batısındaki Cholet’de düzenlenen havai fişek gösterisinde iki kişi hayatını kaybetti.Fırlatma mekanizmasındaki bir sorun nedeniyle havai fişeğin yön değiştirip kalabalık arasında patlaması sonucunda yedi yaşındaki bir erkek çocuğu olay yerinde öldü, 24 yaşındaki ablası kısa süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yedi kişi yaralandı.