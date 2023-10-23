Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den İran'a tehdit : Savaşa müdahil olana karşılık veririz /23 Ekim 2023 00:08

ABD'den İran'a tehdit : Savaşa müdahil olana karşılık veririz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların tırmanması halinde Orta Doğu'daki Amerikan güçlerini ve personellerini korumaya hazır olduklarını bildirdi.

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Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasının, "İran'ın müdahalesiyle tırmanmasını beklediğini" belirtti. Blinken Biden yönetiminin, bölgedeki ABD personeli ya da silahlı kuvvetlerinin "herhangi bir düşmanca eylemin hedefi olması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu" kaydetti.

Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. Bölgede sıcak temas sürerken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin çatışmasının, "İran'ın müdahalesiyle tırmanmasını beklediğini" belirterek, Biden yönetiminin, bölgedeki ABD personeli ya da silahlı kuvvetlerinin "herhangi bir düşmanca eylemin hedefi olması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu" ifade etti..

NBC televizyon kanalının "Meet the Press" adlı programına katılan Blinken, "İstediğimiz şey bu değil. Biz, gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Kuvvetlerimizin ya da personelimizin ateş altında kalmasını istemiyoruz ama böyle bir şey olursa, buna hazırız." değerlendirmesinde bulunarak, kimsenin savaşta ikinci ya da üçüncü bir cephe görmek istemediğinin altını çizdi.

İranlı yetkililerin, bölgedeki ABD güçlerine ve personellerine yönelik saldırılarını artırmasını beklediklerini aktaran Blinken, bu kişilerin güvenliklerini sağlamak ve "gerektiğinde kararlı şekilde karşılık verebilmek" için gerekli adımların atıldığını dile getirdi.
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