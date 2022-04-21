Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Rus gemilerine yasak /21 Nisan 2022 17:48

ABD'den Rus gemilerine yasak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile bağlantılı gemilerin ABD limanlarına kabul edilmeyeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyuran Biden, ABD limanlarının Rusya ile bağlantısı olan gemilere de yasaklanacağını açıkladı. Ukrayna'ya 800 milyon dolar daha yardım yapılacağını da duyuran Biden, "ABD, Ukrayna ile istihbarat bilgilerini de paylaşıyor. Yeni paket birkaç hafta içerisinde Ukrayna'ya silah gönderilmesini sağlayacak" dedi. 

Biden "Kiev savaşı Ukraynalılar için tarihi bir zaferdi" ifadelerini kullanırken "Ukraynalılar, Avrupa'dan ABD'ye sığınmak için doğrudan gelebilecek. Hukuki sistemler güçlendirilmiş olacak, mültecilere yasal göç kanalı sağlanmış olacak. ABD'de bir sponsorlukları olduğuna bakılacak, STK ya da aile ferdi olabilir. Bu bağlamda ABD'nin güney sınırına gelmelerine gerek kalmayacak. Putin'in Mariupol'ü kontrol ettiği bilgisi sorgulanmalı" dedi.
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