Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Ermenistan ve Azerbaycan'a sınırların belirlenmesinde yardım teklifi /29 Mayıs 2021 00:28

AB'den Ermenistan ve Azerbaycan'a sınırların belirlenmesinde yardım teklifi

Azerbaycan'ın üstünlüğüyle sonuçlanan son Karabağ savaşının ardında Avrupa Birliği'nden (AB) Ermenistan ve Azerbaycan'a sınırların belirlenmesinde yardım teklifi geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Ermenistan ile Azerbaycan sınırında yaşanan son olaylarla ilgili olarak taraflara gerginliği azaltma çağrısı yaptı. Stano, AB'nin taraflar arasındaki sorunun çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Ermenistan ile Azerbaycan sınırında yaşanan son olaylarla ilgili bir açıklama yayınlayan Stano, "Ermenistan ve Azerbaycan sınırında yaşanan son olaylar tehlikeli ve endişe verici, gerilimin acil olarak düşürülmesi gerekiyor. Avrupa Birliği, her iki tarafı da daha fazla askeri konuşlandırma veya eylemden kaçınmaya çağırıyor. Tüm güçlerin 12 Mayıs'tan önceki mevzilerine geri çekilmeleri ve her iki tarafın sınırların belirlenmesi müzakerelerine katılması gerekiyor" dedi.

AB'nin Azerbaycan'a tüm savaş esirleri ve tutukluları serbest bırakma çağrısı yaptığına vurgu yapan Stano, uluslararası gözlem misyonu önerileri de dahil olmak üzere gerilimi azaltmaya yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Stano, AB'nin taraflar arasındaki sorunun çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu belirterek, "AB, uzman desteği ve sınırların belirlenmesi konusunda yardımcı olmanın yanı sıra, güvenin pekiştirilmesi çabalarını desteklemeye hazırdır" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'den Ermenistan ve Azerbaycan'a sınırların belirlenmesinde... Sonraki Haber >>

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:00:41