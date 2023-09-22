Samanyolu Haber /Gündem / AB'den 'sahte çevreci' imajına yasak /22 Eylül 2023 12:00

AB'den 'sahte çevreci' imajına yasak

Avrupa Birliği (AB), bir ürün veya hizmetin yeterli dayanak olmadan çevresel duyarlılığa sahip olduğu imajını vurgulamak için yeşil olarak nitelendirilmesini yasaklamaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Avrupa Parlamentosu (AP), üye ülkeler ile "yeşil göz boyama" olarak nitelendirilen ve bir şirketin çevresel sorumluluğa sahip olduğu imajını vurgulamak amacıyla yaydığı yanlış bilgiler ve yanıltıcı iddialara karşı uygulanacak yeni kurallarda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin yasaklı ticari uygulamalara ilişkin listesi güncellenecek.

Çevresel iddialar konusunda yanıltıcı reklamlar yasaklanacak.

Çevre dostu, doğal, toprakta çözünebilen, iklime veya çevreye zarar vermeyen gibi çeşitli genel çevresel iddialar, bu konuda doğru kanıtlar olmadan kullanılamayacak.

Onaylanmış sertifikasyon programları almayan veya kamu yetkilileri tarafından oluşturulmayan sürdürülebilirlik etiketleri yasak olacak.

Ayrıca, sadece işlevsel özellikleri geliştiren yazılım güncellemeleri zorunluymuş gibi sunulamayacak.

Ürünler onarılabilir olmadığı halde tamir edilebilirmiş gibi satılamayacak.

AB'nin yeşil göz boyama konusunda yaptığı bir çalışmada, üye ülkelerde incelen ürünlerde ileri sürülen çevresel iddiaların yüzde 53'ünün muğlak, yanıltıcı veya asılsız, yüzde 40'ının da doğrulanmamış olduğu ortaya çıkmıştı.

Kurallar, AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından yürürlüğe girecek.
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