Sarayın savcısı Yüksel Kocaman’la ilgili yeni iddia: Cinayet dosyasını da sümen altı etmiş

Mafya lideri Ayhan Bora Kaplan’dan villa ve lüks araç aldığı iddiasıyla gündeme gelen eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ın bir cinayet dosyasını sümen altı ettiği ve kendisini dinlemeyen savcıyı ise sürdürdüğü iddia edildi.





KOCAMAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ İLE GİZLİ GÖRÜŞME Mİ YAPTI?





Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’la ilgili yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Kocaman hakkında bir cinayet dosyasıyla ilgili usülsüzlük iddiasında bulunan Pehlivan, Kocaman’ın 2018 yılında işlenen bir cinayetin şüphelisiyle gizli görüşme yapıp yapmadığı, soruşturma savcısına cinayet dosyasıyla ilgili talimat gönderip göndermediği sorularını sordu.





DEVLETİN ZİRVESİ OLANLARI BİLİYORDU

Pehlivan ayrıca, “Devletin zirvesi olanları biliyordu. O dönem Ankara kulislerinde Başsavcı Kocaman’ın görevden alındığı konuşuldu” diye yazdı. 2018’de işlenen Kalegaz Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan cinayetini hatırlatan Pehlivan, soruşturmanın detayları hakkında şunları yazdı:





HOLDİNG YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINDI

“Haftalar sonra yapılan operasyonla, cinayet şüphelisi olarak Kadooğlu Holding’in yöneticileri gözaltına alındı. Lakin holdingin onursal başkanı Cemal Kadooğlu yakalanmışken oğlu Tarkan Kadooğlu firariydi. Daha sonra baba Kadooğlu serbest bırakıldı.





AKP’Lİ VEKİL DEVREYE GİRDİ

Hemen ardından yeni bir çark işlemeye başladı. AKP milletvekili Ahmet Uzer, finansörü olduğu ileri sürülen Cemal Kadooğlu için devreye girdi. Cinayet soruşturmasının seyrini de değiştirmek için dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü.





CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ

Sonunda Ankara Adliyesi’nde iki gizli görüşme yapıldı. İddia o ki cinayet şüphelisi baba Cemal Kadooğlu Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile makam odasında buluştu. Kim miydi o başsavcı? Bugün Ayhan Bora Kaplan ile ilişkili olmakla suçlanan Yüksel Kocaman!





SORUŞTURMA SAVCISINA TALİMAT MI VERDİ?

Doğru muydu bunlar? Adliyedeki gizli görüşmede, Başsavcı Kocaman cinayet şüphelisi Kadooğlu’na akıl mı verdi? “Avukatlarınız ile soruşturma savcısı yakın ilişkide olsun, otursunlar konuşsunlar” mı dedi? Başsavcı Kocaman, soruşturma savcısı Ali İhsan Akdoğan’a bu cinayet dosyasına dair talimat mı gönderdi?





SAVCI TALİMATI DİNLEMEDİ

Gelin görün ki Savcı Akdoğan o talimatı dinlemedi. Cemal Kadooğlu dahil herkesi şüpheli gösteren bir iddianame hazırladı. Ve bu iddianame, Başsavcı Kocaman’dan habersiz doğrudan mahkemeye sunuldu.





DOSYAYI ALIP SAVCIYI SÜRDÜRDÜ

Hal böyle olunca, araya başsavcı girdi ve “Sehven gönderdik” diyerek mahkemeden iddianameyi geri aldırdı. Cinayet savcısı sürüldü, dosya Başsavcı Vekili Burhan Tezcan’a emanet edildi.





DİRENEN HAKİMLER DE GÖREVDEN ALINDI

Çürüme kartopu gibi büyüyordu. Cinayet şüphelisinin tahliye edilmesi için hâkimlere baskı da yapıldı… Direnen hâkimler görevden de alındı. Yerlerine gelen hâkimler, Kadooğlu ailesinin tutuklu şüphelileri ile aranan tetikçilerin takasına da girdi.





ŞÜPHELİ AVUKATLARI KORSAN İDDİANAME VERDİ

Yetmedi. Ankara Adliyesi’ndeki bir başsavcı vekili ile cinayet şüphelisi Kadooğlu ailesinin avukatı dışarıda gizlice buluştu. Yetmedi. Şüpheli avukatları tarafından o başsavcı vekiline ‘korsan iddianame’ verildi. Yetmedi. İddianamede, Kadooğlu ailesinden hiç kimse yokken cinayet sebebi ‘alacak’ meselesine çevrildi.





PARA DOLU ÇANTA İLE SAVCIYI ZİYARET ETTİLER

Yetmedi. Bir kamu bankasının genel müdür yardımcısı devreye girdi. O isim içinde 260 bin dolar olan çantayı Ankara Adliyesi’nde cinayet savcısı Burhan Tezcan’a vermek istedi. Ancak savcı, adliyede para almak istemedi. Hatta fısıltı o ki durumu Başsavcı Yüksel Kocaman’a iletti. Sahi başsavcı ne yanıt verdi?





SAVCI BAŞINA GELENLERİ ÜST DÜZEY İSİMLERE ANLATTI

İddia o ki rüşvet teklif edilen savcı Tezcan, başına gelenleri Adalet Bakanlığı, HSK ve Cumhurbaşkanlığı’nda üst düzey isimlere anlattı. Yani devletin zirvesi olanları biliyordu. O dönem Ankara kulislerinde Başsavcı Kocaman’ın görevden alındığı konuşuldu.”