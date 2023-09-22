Kredi kartı ile geçinenleri faiz çarpacak

Vatandaşların yaygın olarak kullandığı kredi kartı ve nakit çekim faizlerinde adeta patlama yaşandı.





Seçim öncesinde yüzde 8,5 olan politika faizi dört ayda yüzde 30’a yükseltilirken, politika faizine bağlı olan kredi kartı ve nakit çekim faizleri de hızla arttı.





ASGARİDEN KALANA YÜZDE 65 FAİZ

Seçim öncesinde ve haziran ayında yüzde 1,36 olan ve 1 Eylül itibarıyla yüzde 2,81’e yükselen kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı, 1 Ekim itibarıyla yüzde 3,26’ya yükselmiş olacak.





Eğer kredi kartı borcunuzun yalnızca asgari tutarını öderseniz, geriye kalan borç üzerine akdi faiz uygulanıyor. Bu oran, seçimler öncesinde ve haziranda yıllık olarak vergiler dahil yaklaşık yüzde 23,4 idi. 1 Ekim itibarıyla bu oran yaklaşık yüzde 65’e yükselmiş olacak.





KARTTA GECİKENE YÜZDE 72 FAİZ

Seçim öncesinde ve haziranda yüzde 1,66 olan ve 1 Eylül itibarıyla yüzde 3,11’e yükselen kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı, 1 Ekim itibarıyla yüzde 3,56’ya yükselmiş olacak.





Kredi kartı borcunuzun asgari tutarını ödemezseniz ya da eksik öderseniz, gecikme faizi uygulanıyor. Bu oran, seçimler öncesinde ve haziranda yıllık olarak vergiler dahil yaklaşık yüzde 29,2 idi. 1 Ekim itibarıyla bu oran yaklaşık yüzde 72’ye yükselecek.





NAKİT ÇEKİMDE GECİKENE YÜZDE 93 FAİZ

Seçim öncesinde yüzde 1,36 olan ve 1 Eylül itibarıyla yüzde 3,57’ye yükselen nakit çekim veya kullanım ile kredili mevduat hesapları işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı, 1 Ekim itibarıyla yüzde 4,02’ye yükselecek.





Söz konusu oran, seçimler öncesinde ve haziranda yıllık bazda vergiler dahil yüzde 23,4 idi ancak 1 Ekim itibarıyla yaklaşık yüzde 84,28’e yükselecek.





Seçim öncesinde ve haziranda yüzde 1,66 olan ve 1 Eylül itibarıyla yüzde 3,87’ye yükselen nakit çekim veya kullanım ile kredili mevduat hesapları işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı, 1 Ekim itibarıyla yüzde 4,32’ye yükselecek.





Söz konusu oran, seçimler öncesinde ve haziranda yıllık bazda vergiler dahil yüzde 29,2 idi ancak 1 Ekim itibarıyla yüzde 92,64’e yükselecek.





Yukarıda bahsedilen oranlar TCMB tarafından belirlenen tavan oranlar yani üst sınırlar. Bankalar bu oranların altında değişen oranlar belirleyebiliyor.