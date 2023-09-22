Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan LGBT üzerinden prim yapmaya çalıştı, baltayı taşa vurdu /22 Eylül 2023 13:28

Erdoğan LGBT üzerinden prim yapmaya çalıştı, baltayı taşa vurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na girerken basamaklarda ve diğer bazı alanlarda LGBT renklerinin olduğunu görüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Ancak Erdoğan'ın tepki koyduğu renklerin BM’nin 17 farklı sürdürülebilir kalkınma hedefini temsil ettiği anlaşıldı.

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Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu için geçtiğimiz günlerde New York'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel kurul salonunda ve basamaklarda bulunan renklerden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Erdoğan, ABD'deki Türkevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 'salon ve salona girerken basamaklarda yer alan LGBTİ+ renklerinin kendisini çok rahatsız ettiğini söyledi.

Reuters'a konuşan diplomatlar, Erdoğan'ın BM'de bazı bölümlerin dekorasyonunda kullanılan ve BM’nin 17 farklı sürdürülebilir kalkınma hedefini temsil eden renkler ile LGBTİ+ haklarıyla ilişkilendirilen renkleri karıştırmış olabileceğini aktardı.

'GENEL SEKRETER İLE KONUŞMAK İSTERDİM'
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni temsilen yapılan dekorasyonu 'LGBT renkleri' olarak niteleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Beni en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi herhalde sizin de dikkatinizi çekmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na girerken basamaklarda ve diğer bazı alanlarda LGBT renklerinin olduğunu görüyorsunuz. Burayla ne yapılmak istendiği önem arz ediyor. Şu anda liderlerden bir tanesi LGBT’ci bir diğer lider LGBT’ye karşı, böyle bir durum var. Ne yapılmak isteniyor? Ben şahsen Genel Sekreter'le fırsat bulup bunu konuşmak isterdim."
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