Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Türkiye'deki mültecilere 485 milyon Euro ek kaynak /23 Aralık 2020 20:58

AB'den Türkiye'deki mültecilere 485 milyon Euro ek kaynak

Avrupa Birliği (AB) tarafından Türkiye'deki mültecilere 2021 yılı içinde 485 milyon Euro ek kaynak sağlanacağı ifade edildi.

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Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen projelere 2021 yılında 485 milyon Euro ek kaynak sağlayacak.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'deki sığınmacıların temel ihtiyaçlarının karşılanması için nakit yardımı ve sığınmacı çocukların eğitimi için fon sağlayan iki programın genişlettiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu programların, toplam 485 milyon Euro maliyetle 2022'nin başına kadar uzatılacağı duyuruldu. Komisyon açıklamasında, 1,8 milyondan fazla sığınmacıya çok ihtiyaç duydukları paranın sağlandığını ve 700 bini aşkın çocuğun eğitimine yardımcı olunduğu ifade edildi.

Fonlar, Kızılhaç ve UNICEF ortaklığıyla Türk Kızılayı tarafından yönetiliyor.
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