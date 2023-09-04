Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li bakandan Çin'e uyarı /04 Eylül 2023 07:44

ABD'li bakandan Çin'e uyarı

Geçtiğimiz günlerde Çin’e ziyarette bulunan Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Pekin'i ülkede iş yapan Amerikan şirketlerinin sabrının tükenmekte olduğuna dair uyardı.

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Raimondo geçtiğimiz günlerde Çinli yetkililerle Pekin’de görüşmeler gerçekleştirmişti.

Haftanın son gününde çeşitli Amerikan televizyon kanallarına açıklamalarda bulunan Raimondo, Çin’de faaliyet yürüten Amerikan şirketlerinin öngörülebilir bir çevre ve eşit şartlara sahip olmayı hak ettiğini belirtti.

Amerikan şirketlerinde çalışma için istek olduğunu kaydeden Raimondo, Çin hükümetinin bazı tavırlarının olumlu olmasına rağmen uygulamanın açıklamalarla örtüşmesi gerektiğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanı, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Çin’in durumu daha zorlaştırdığını söyledi ve temasları sırasında Çinli yetkililere Amerikan iş dünyasında sabrın tükenmekte olduğunu aktardığını belirtti.

Çin’in mesajı alacağını umduğunu kaydeden Raimondo bu sayede istikrarlı büyüyen ticari ilişkilere sahip olunabileceğini kaydetti.

Raimondo CNN’e yaptığı açıklamada da Amerikan şirketlerinin, açıklanamayan cezalar, iş yerlerine baskın ve karşı casusluk yasaları gibi yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı, emaillerinin hacklenmesini de Çin’deki temasları sırasında gündeme getirdiğini, yetkililerin bundan haberleri olmadığını ve bunun kasıtlı olmadığını kendisine aktardıklarını belirtti.

Raimondo, “Böyle olaylarla karşılaştığınızda güven oluşturmak zor” ifadesini de kullandı.

Çin ekonomisinin yavaşlamasıyla ilgili de konuşan ABD Ticaret Bakanı, emlak sektöründe Çin ekonomisinin gerçekten zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi ve Pekin’in ekonomisinin daha şeffaf ve piyasa odaklı olduğu dönemde daha iyi olduğunu belirtti.

Raimondo, 5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk ABD Ticaret Bakanı oldu.

Ziyaret iki ülke ilişkilerinin gergin olduğu bir döneme denk geldi.

Raimondo’dan önce Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Maliye Bakanı Janet Yellen ve ABD’nin iklim değişikliğiyle mücadele temsilcisi John Kerry de Pekin’de temaslarda bulunmuştu.
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