Zelenskiy'ye yakın milyarder işadamı yolsuzluktan gözaltına alındı

Yolsuzlukla mücadele sözü

Geçtiğimiz aylarda Devlet Başkanı Zelenskiy, özellikle Avrupa Birliği'nin Kiev'in üyelik adaylığı statüsünü korumak için belirlediği koşullara yanıt olarak, Rus işgalinden önce Ukrayna'da büyük sorun olan yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirme sözü verdi.

Ülkenin en zengin adamlarından biri olan 60 yaşındaki Kolomoisky, iki ay süreyle gözaltında tutulacak.Kolomoisky, cumartesi akşamı geç saatlerde Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı bir tişört ve mavi bir ceket giyerek mahkemeye geldi.Mahkeme, Kolomoisky'nin kefaletini 509 milyon Ukrayna Grivnası (yaklaşık 12.7 milyon Euro) olarak belirleyerek "önleyici tedbir" almaya karar verdi.Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) göre milyarderin dolandırıcılık ve yasadışı mülk edinme suçları işlediğinden şüpheleniliyor.Ukrayna Devlet Başkanının komedyen olarak ünlendiği televizyon kanalının da sahibi olan Kolomoisky, Zelenskiy'nin 2019 adaylığını destekledi.Ülkede son dönemde çok sayıda yolsuzluk skandalı ortaya çıktı. Bunlardan biri Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov ile ve bir Türk şirketiyle imzalanan ordu malzemeleri sözleşmesiyle ilgiliydi.Ağustos ayı sonunda Ukrayna'da, askere alınanların ordudan kaçmasına olanak tanıyan bir yolsuzluk sistemini ortadan kaldırmak amacıyla 200'den fazla askere alma merkezine baskın düzenlendi.