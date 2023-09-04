Samanyolu Haber /Dünya / Dünyada bir ilk: O ülke ilk kez dijital pasaportu denedi /04 Eylül 2023 07:37

Dünyada bir ilk: O ülke ilk kez dijital pasaportu denedi

Finlandiya'da yeni bir pilot uygulama, ülke vatandaşlarının başkent Helsinki'den Birleşik Krallık'a yapacakları uçuşlarda fiziksel pasaport yerine akıllı telefonlarındaki dijital kimlik belgesini göstererek seyahat etmelerine imkan veriyor.

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Finlandiya Sınır Kontrol Birimi Dijital Seyahat Belgesi'nin fiziksel pasaport kadar güvenilir olduğunu belirtti.

Proje ilk kez Finlandiya havayolları Finnair ile 28 Ağustos'ta Helsinki'den Londra, Edinburg ve Manchester 'a yapılan uçuşlarda denendi.

Finnair'le Helsinki'den Birleşik Krallık'a yapılacak gidiş-dönüş uçuşlarda geçerli olacak pilot uygulama pilot uygulama Şubat 2024'ün sonuna kadar devam edecek.

Proje, Finnair, Finlandiya polisi ve Finlandiya havaalanı işletmecisi Finavia'nın çığır açan ortaklığı ile hayata geçirildi.

Yalnızca Fin vatandaşlarına sunulan uygulama, Dijital Seyahat Belgesi (DTC) kullanılarak sınır kontrolünden beklemeye gerek kalmaksızın geçme imkanı tanıyor.

Finlandiya Sınır Kontrol Birimi dünyada bir ilk olduğu sanılan dijital pasaport uygulamasının  sınır geçiş deneyimini güvenlikten taviz vermeden "daha hızlı ve yumuşak" hale getireceği görüşünde.

İskandinav ülkesinin başlattığı bu yeni adımın "gerçek sınır kontrol ortamında" kabul edilmesi halinde, uygulamanın Avrupa Birliği ülkelerine yayılabileceğinin bir işareti sayılıyor.

Dijital pasaport uygulamasına nasıl başvuruluyor?

Uygulamadan yararlanmak isteyen gönüllü yolculardan öncelikle Google Play Store ya da Apple App Store'dan "FIN DTC" yani Fin dijital kimlik belgesi için uygulamayı telefonlarına indirmeleri isteniyor.

Belgeyi kullanmak için PIN numarası, parmak izi ya da yüz tanıma gibi bir tür telefon ekranı kilitleme metodunun etkinleştirilmesi gerekiyor.

Ardından geçerli fiziksel pasaportun dijital versiyonunun yaratılması için Vantaa Merkez Karakolu'nun belge hizmetleri biriminden randevu alarak kayıt yaptırmak zorunlu. Kayıt esnasında bir izin formunu imzalamak ve yüz tanımada kullanmak amacıyla vesikalık fotoğraf çektirmek gerekiyor.

Pilot uygulamadan yararlanmak için bir kez kayıt yaptırmak yeterli. Her seyahatte uçuştan dört saat önce Finlandiya Sınır Kontrol Birimi'ne uygulama üzerinden bilgi iletmek gerekiyor.

Dijital pasaport havaalanında nasıl çalışıyor?

Dijital pasaport uygulamasını deneyen Fin yolcular için Helsinki Havaalanı'nda özel sıralar oluşturuldu.

Bir sınır polisi yolcunun fotoğrafını, polise kayıt olurken çekilen DTC fotoğrafı ile karşılaştıracak. Dijital pasaportunuzu ayrı bir okutucuya gösterdiğinizde aynı zamanda kameraya bakmanız gerekiyor. Bu şekilde sistem kişiyi tanıyor ve bu şekilde kişi sınır kontrolünden geçmiş oluyor.

Dijital pasaportla Birleşik Krallık'a uçan yolcular, ülkeye vardıklarında İngiliz sınır kontrol yetkililerinin talimatları doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor.

Dijital pasaportlar AB geneline yayılacak mı?

Finlandiya'nın dijital pasaport denemesi, daha geniş bir AB pilot projesinin parçası.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu, hangi ülkelerin dijital belgelerin test edilmesine katılmak isteyeceğini öğrenmek için iletişime geçmişti.

Hırvatistan'ın da gönüllü olduğu proje kapsamında bu yıl içinde Zagreb Havalimanı'nın kendi pilot projesini yürütmesi bekleniyor.

Komisyon, pilot uygulamalardan bilgi toplandıktan sonra, AB'nin geri kalanında dijital pasaportların yaygınlaştırılmasına yönelik bir teklifin parçası olarak kullanacak.
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