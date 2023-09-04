Paşinyan: Ermenistan'ın yalnızca Rusya'ya bağlı olması stratejik bir hata

Moskova'dan henüz yorum gelmedi

Paşinyan'ın sözleri, "Rusya'nın çıkarlarını korumada yetersiz kaldığına dair ülke içindeki küskünlüğü" ortaya koydu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova'yı Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan'ın saldırganlığına karşı ülkesinin güvenliğini koruyamamakla suçladı. Paşinyan, güvenlik açısından yalnızca Rusya'ya bağlı olma politikasının stratejik bir hata olduğunu söyledi.İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Paşinyan, "Ermenistan'ın güvenlik mimarisi, silah ve mühimmat tedariki de dâhil olmak üzere yüzde 99,999 oranında Rusya'ya bağlıydı." dedi.Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın kendisinin de silah, cephane ve mühimmata ihtiyacı olduğunu ve bu durumda Moskova'nın istese bile Ermenistan'ın güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamayacağının anlaşılabilir olduğunu belirten Paşinyan "Bu örnek bize güvenlik konularında tek bir ortağa bağımlı olmanın stratejik bir hata olduğunu göstermeli." dedi.Rusya'nın ülkesini yeterince Rus yanlısı olarak görmediğini öne süren Paşinyan, bu nedenle Erivan'ın güvenlik düzenlemelerini çeşitlendirmeye çalıştığını dile getirdi. Paşinyan bu sözlerle, Amerika Birleşik Devletleri ile olan bağlarına ve bölgedeki diğer ülkelerle daha yakın ilişkiler kurma çabalarına açık bir gönderme yaptı.Paşinyan ayrıca, Rusya'nın geniş anlamda Güney Kafkasya bölgesindeki rolünü azaltma sürecinde olduğuna inandığını da kaydetti.Paşinyan, mart ayında yaptığı bir açıklamada “Bölgedeki güvenlik sisteminin işlemediğini gördüğümüz için Batılı ortaklarımızla güvenlik konularını görüşmeye başladık." diyerek, ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden çıkabileceği tehdidinde bulunmuştu.Moskova'nın Ermenistan'la Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kapsamında savunma anlaşması ve ülkede bir askeri üssü bulunuyor.Daha önce bu tür eleştiriler karşısında eylemlerini savunan ve Ukrayna yüzünden dış politikasında öncelikleri azalttığına dair fikirleri reddeden Moskova'dan henüz bir yorum gelmedi.Uluslararası toplumda Azerbaycan'ın toprağı sayılan ancak nüfusu çoğunlukla etnik Ermenilerden oluşan Dağlık Karabağ, 1990'ların başında Bakü'nün kontrolünden çıkmış, 2020'de çıkan şiddetli çatışmalar, Moskova'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesle durmuştu.Moskova, Erivan ile Bakü arasında bir barış anlaşması yapılmasını amaçlayan görüşmelere başkanlık ediyor.Paşinyan, Rus barış gücü askerlerinin ateşkesi sürdüren anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirememekle suçluyor.Ermenistan Savunma Bakanlığı iki gün önce, Azerbaycan tarafından açılan ateş sonucu iki Ermeni askerinin öldüğünü, bir askerin de yaralandığını duyurmuştu.