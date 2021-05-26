Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li yetkiliden F-35 açıklaması: Türkiye'den parça alımını durduracağım /26 Mayıs 2021 11:04

ABD'li yetkiliden F-35 açıklaması: Türkiye'den parça alımını durduracağım

ABD Başkanı Joe Biden'ın Hava Kuvvetleri Sekreterliği için aday gösterdiği Frank Kendall, Türkiye'den F-35 parçalarının alımının durdurulması gerektiğini söyledi.

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Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde konuşan Kendall, “Mevcut durumda F-35 parçalarını Türkiye'de yapmamamız gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Euronews'te yer alan habere göre bu parçaların üretiminin "en kısa sürede" durdurulmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapıp yapmayacağı sorulan Kendall, "Evet, yapacağım" dedi.

Türkiye’nin ABD ve NATO’nun da tepki gösterdiği Rusya’nın S-400 füze sistemini satın almasıyla Washington ile Ankara arasında gerginlik yaşanmış ve Türkiye'nin istediği uçaklar transfer edilmemişti.

Türkiye uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla da 1005 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı.

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