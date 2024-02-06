Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin de kullandığı askeri üsse saldırı: 6 ölü /06 Şubat 2024 09:40

ABD'nin de kullandığı askeri üsse saldırı: 6 ölü

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD ile ortak kullandıkları bir üsse düzenlenen saldırıda 6 militanın öldüğünü duyurdu.

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Suriye ordusunun kontrolündeki bölgeden geldiği belirtilen saldırıyı İslami Direniş örgütü üstlendi.

ABD tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri, Ömer Petrol Sahası Üssü'ne cumartesi gecesi bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Pazartesi günü yapılan açıklamada saldırıda '6 komandonun öldüğü' belirtildi. SDG, Ömer Petrol Sahası Üssüne yapılan saldırının Suriye'nin kontrolündeki bölgeden yapıldığını öne sürerek karşılık vereceklerini vurguladı.

İran destekli birkaç Iraklı silahlı grubun şemsiye örgütü olarak bilinen Irak'taki İslami Direniş, insansız hava aracı saldırısının sorumluluğunu üstlendi ve saldırının 4 Şubat'ta yapıldığını belirtti.

Suriye-Lübnan sınırında bulunan bir ABD üssüne düzenlenen 3 ABD askerinin öldüğü saldırının ardından Washington yönetimi, Suriye ve Irak'ta bulunan İran destekli militan hedeflere bir dizi hava saldırısı düzenlemişti.

ABD yönetiminin IŞİD'le mücadele kapsamında destek verdiği SDG, Suriye'de büyük bir alanı kontrol ediyor.
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