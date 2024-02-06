Bitcoin'in mucidi olduğunu ispat etmeye çalışan Wright mahkeme karşısında

Avustralyalı yazılımcı Craig Wright'ın dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin'i icat edip etmediğini belirlemeye yönelik dava pazartesi günü Londra'da başladı.



53 yaşındaki Wright, Bitcoin'in mucidi ve 2008 yılında kripto para birimini dünyaya tanıtan teknik inceleme dökümanının (white paper) yazarı Satoshi Nakamoto olduğunu ileri sürüyor.



Kripto para birimi teknolojisini patentlerden uzak tutmak için kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Crypto Open Patent Alliance (COPA), Wright'a ilk olarak 2016 yılında yaptığı iddialar nedeniyle dava açıyor.



Yargıç James Mellor başkanlığındaki Londra Yüksek Mahkemesindeki duruşmanın mart ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor.



COPA avukatı Jonathan Hough açılış konuşmasında, "Yaklaşık 10 yıllık bir süre boyunca... (Wright) kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu kanıtlamak için en güçlü teşvike sahipti - ancak tek başına başarısız oldu" dedi.



Satoshi Nakamoto'ya ait 1 milyondan fazla Bitcoin olduğu biliniyor ve bugüne kadar bunun hiçbiri bozdurulmadı.



Hough'a göre Wright tarafından sağlanan belgeler, orijinal 2008 teknik incelemesiyle aynı yazılım koduyla yazılmadı.



Avukat, yazılı sunumunda "COPA'nın davası, Dr. Wright'ın Satoshi olduğu iddiasının, ayrıntılı bir sahte anlatıya dayanan ve endüstriyel ölçekte belge sahteciliğiyle desteklenen bir yalan olduğudur. Sahte belgeleri ve tutarsızlıkları ortaya çıktıkça, daha fazla sahteciliğe ve daha da mantıksız mazeretlere başvurdu" ifadelerine yer verdi



COPA, Yüksek Mahkemenin salı günü sorgulanması beklenen Wright'ın Satoshi olmadığına karar vermesini istiyor.



Gizemli programcı kendisini sosyal medyada "Bitcoin'in Yaratıcısı" olarak tanımlıyor.



Geçtiğimiz ay hesabından "Bitcoin'i tasarladım ve bunu dünyaya duyurdum" diye yazdı.



İnternet sitesinde kendisini bir iş adamı olarak da tanımlayan Wright, Bitcoin'in yaratıcı olmadığını iddia edenlere karşı çok sayıda dava açtı ancak bu kez kendisini savunması isteniyor.



COPA, dijital ödemelerde uzmanlaşmış kripto para platformu Coinbase ve Block da dahil olmak üzere sektördeki ağır topları bir araya getiriyor. Kuruluş, kendisini eleştirenler tarafından 'Faketoshi' lakaplı Wright'ı, kimliği hakkında yalan söylemekle ve iddialarını kanıtlamak için sunulan belgelerde sahtecilik yapmak ve manipüle etmekle suçluyor.